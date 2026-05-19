Dos exmandos de la extinta Policía Federal fueron inhabilitados hasta por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el presunto desvío de 65 millones de dólares.

El dinero estaba destinado a cubrir un contrato que la corporación firmó en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, por un programa de espionaje.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quiénes son los exfuncionarios de la Policía Federal inhabilitados?

A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno detalló que fue la Unidad de Combate a la Impunidad la que logró acreditar las faltas administrativas graves contra dos funcionarios, quienes fueron identificados como Frida “M” y Damián “C”.

#ComunicadoBuenGobierno



Por desviar recursos públicos de la extinta Policía Federal, destinados a cubrir obligaciones de un contrato firmado en 2015, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró la inhabilitación hasta por 20 años de 2 personas ex servidoras públicas e… pic.twitter.com/RFMEOTjee2 — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) May 19, 2026

Por estos hechos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso las siguientes sanciones:

Frida M., exsecretaria general: inhabilitación por 20 años e indemnización económica.

Damián C., ex titular de la División de Inteligencia: inhabilitación por 15 años e indemnización económica.

Los hechos también fueron denunciados penalmente y actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia subrayó que “el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad” y que “denunciar actos de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.