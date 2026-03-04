Amigos y familiares despiden a Kimberly Joselín y exigen justicia

Kimbely de 18 años, era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y fue reportada como desaparecida el pasado 20 de febrero cuando se dirigía a la escuela.

Fue vista por última vez cerca de las instalaciones universitarias y tras varios días de búsqueda su cuerpo fue localizado el lunes 2 de marzo en una zona boscosa al norte de Cuernavaca en el poblado de Chamilpa.