Comerciante pierde su camioneta por violencia en Guanajuato

Rafael Rivas, comerciante de fresas perdió su camioneta debido a la violencia en Guanajuato.

Seguridad

Por: Itandehui Cervantes

Rafael Rivas, comerciante de fresas perdió su camioneta debido a la violencia en Guanajuato. A Rivas lo despojaron de su camioneta que posteriormente fue incendiada en un tramo carretero entre los municipios de Romita e Irapuato, esto como parte de los bloqueos y ataques que se realizaron tras la muerte de “El Mencho”. Con ayuda de la comunidad, Rafael recibió en préstamos una camioneta con la que nuevamente podrá trasladar su mercancía.

