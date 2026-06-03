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EUA emite alerta de seguridad por violencia en Los Cabos

Tras los hechos violentos registrados en San José del Cabo, el Consulado General de EUA emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en BCS.

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Por: Majo Santillán González