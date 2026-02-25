Ataque armado en la Miguel Hidalgo deja un muerto y un herido

Durante la noche de este miércoles 25 de febrero se registró una intensa movilización policiaca en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el cruce de las calles Poniente 75 y Sur 128, en donde hubo un ataque con arma de fuego que dejó un muerto y un herido.

La víctima es un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien fue atacado directamente con varios disparos de arma de fuego. El otro herido fue una persona de 21 años, quien fue trasladado al hospital para tratar las heridas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ataque armado en la Miguel Hidalgo

Los primeros reportes señalan que dos sujetos llegaron al lugar en la Miguel Hidalgo, hablaron con las víctimas y después les dispararon. De acuerdo con los vecinos de la zona, los afectados eran comerciantes del lugar.

Por su parte, la policía arribó al lugar poco después, acordonó la zona y comenzó con la investigación correspondiente para dar con los responsables del ataque armado. De igual manera, tuvieron que esperar para que los elementos de la SEMEFO (Servicio Médico Forense) hicieran el levantamiento del cuerpo.

#AlMomento | Un ataque armado en la colonia América de @AlcaldiaMHmx deja un saldo de un lesionado y una persona sin vida.



Vía @tritonazteca11 pic.twitter.com/M13uFXfF4S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.