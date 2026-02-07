Elemento de la Guardia Nacional es procesado por arrollar a motociclistas en Ecatepec

Un integrante de la Guardia Nacional fue vinculado a proceso judicial tras un accidente vial ocurrido en la Vía José López Portillo, en Ecatepec, el 7 de febrero de 2026. El hecho dejó una persona muerta y otra gravemente lesionada, luego de que un camión oficial impactara una motocicleta con dos ocupantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Autoridades judiciales determinaron que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal, luego de analizar videos, testimonios y peritajes. El caso generó atención pública por tratarse de un vehículo oficial involucrado en una tragedia urbana.

¿Qué sucedió en el incidente?

El camión de la Guardia Nacional circulaba por un carril exclusivo del Mexibús. De acuerdo con las investigaciones, cruzó un semáforo en rojo y embistió directamente a la motocicleta.

El impacto provocó la muerte inmediata de uno de los tripulantes y lesiones severas al segundo, además de daños materiales considerables.

¿Quién es el implicado?

El conductor fue identificado como Jesús Elías “N”, elemento activo de la corporación federal. Compareció ante los juzgados de Chiconautla durante la audiencia inicial.

Ahí se estableció su probable responsabilidad en el accidente, lo que permitió avanzar hacia la etapa formal del proceso penal.

¿Qué acusaciones enfrenta?

El agente fue imputado por homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad. Estos delitos se relacionan con conductas negligentes al volante.

¿Cuáles son las pruebas clave?

Un video grabado por un automovilista mostró el momento exacto en que el camión invade el carril restringido y cruza en rojo.

Alerta por facilidad de obtener uniformes falsos de GN tras robo violento

La grabación fue determinante para que el juez considerara acreditada la conducta imprudente del conductor.

¿Qué medidas cautelares se impusieron?

El acusado obtuvo libertad condicionada tras pagar una fianza de 600 mil pesos. También se le prohibió conducir y acercarse a las víctimas.

Estas restricciones buscan evitar riesgos durante el desarrollo de la investigación.

¿Qué sigue en el proceso?

Se fijaron dos meses para la investigación complementaria. En ese plazo se podrán integrar nuevas pruebas o testimonios.

Al concluir, el juez definirá si el caso avanza a juicio o se ajustan las imputaciones.

Video del incidente

El material difundido por medios nacionales ha sido pieza central del expediente judicial y del debate público sobre responsabilidad institucional.

GUARDIA “NACIONAL”: NO CUIDA A NADIE, PERO QUÉ BIEN MATA 🚨⚫🏍️



Otra tragedia provocada por la @GN_MEXICO_ del régimen.



Una unidad a exceso de velocidad se pasó el alto, circulando por el carril confinado del Mexibús, y arrolló a dos motociclistas en la Vía José López Portillo,… pic.twitter.com/bXspMbHxhL — Anonymous Hispano (@anonopshispano) February 4, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.