Asesinan a balazos al peleador de artes marciales Christian López en tianguis de la CDMX

El peleador de MMA habría recibido amenazas por negarse a pagar extorsión en el tianguis en donde tenía un puesto; piden llegar hasta las últimas consecuencias.

Qué le pasó al peleador Christian López en el tianguis de la alcaldía Azcapotzalco
El peleador Christian López habría recibido amenazas de “Los Mal Portados” para pagar extorsión; tenía un puesto de suplementos en el tianguis.| @GabyJimenezMX | X
Seguridad

Escrito por:  Adriana Pacheco

Christian López, peleador conocido como "El Mutante" dentro de las artes marciales mixtas (MMA), fue asesinado a balazos en un tianguis de la alcaldía Azcapotzalco, mientras atendía su negocio.

El luchador fue alcanzado por la violencia tras sufrir un ataque armado en su puesto de venta dentro del tianguis que se instala en la colonia Nextengo, cruce de Ferrocarriles Nacionales y la calle 5 de febrero.

¿Cómo fue el asesinato de "El Mutante"?

El peleador, quien vendía suplementos y que aparentemente ya había recibido amenazas para pagar extorsión al grupo conocido como "Los Mal Portados", fue sorprendido por dos sujetos disfrazados de repartidores de comida.

Luego de que le dispararan a Christian López, los delincuentes corrieron a su vehículo y se dieron a la fuga. Aunque al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el peleador ya no contaba con signos vitales.

Condenan asesinato del peleador de las artes marciales

A través de sus redes sociales, Gabriela Jiménez, diputada federal, señaló que este acto violento no solo arrebató una vida, sino que impactó profundamente en sus seres queridos, a quienes expresaban sus más sinceras condolencias.

La funcionaria aseguró que la violencia no puede normalizarse , por lo que exige a las autoridades una investigación profunda para llegar a las últimas consecuencias y este crimen no quede impune.

