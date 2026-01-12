Atacan casino Circus en Culiacán, Sinaloa; incendian máquinas tragamonedas

Por segunda ocasión en menos de un mes, el casino Circus, ubicado en el sector de Villa Universidad, en Culiacán, Sinaloa , fue blanco de un ataque armado el domingo 11 de enero.

Un grupo de hombres armados rafagueó el inmueble e incendió un camión de carga que presuntamente sería utilizado para trasladar máquinas tragamonedas del establecimiento, según las versiones de los medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El atentado ocurrió en la parte trasera del casino, sobre la calle Neptuno, una vialidad que colinda con las colonias Villa Universidad y Residencial Hacienda. En el lugar quedaron visibles impactos de arma de fuego tanto en la fachada del inmueble como en el camión de carga, el cual terminó envuelto en llamas.

Culiacán, Sinaloa 📍



Siguen los ataques por grupos delictivos contra negocios en Culiacán 📍



Ahora le tocó al casino 🎰 “Grand Circus Casino”.



El casino fue rafageado con armas de grueso calibre y la caja de un tráiler que se encontraba afuera de este establecimiento cargada…

Incendio y movilización de autoridades

Tras el ataque, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar el incendio, mientras que corporaciones de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores periciales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible relación del ataque con otros eventos violentos registrados recientemente en la capital sinaloense.

Este nuevo atentado se suma al ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando el mismo casino Circus fue rafagueado y posteriormente incendiado en su acceso principal. En aquella ocasión, el fuego también provocó daños en la fachada del inmueble, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia durante la madrugada.

Casinos, blanco recurrente de la violencia

El ataque al casino Circus es el segundo contra establecimientos de este tipo que se reporta en los primeros días de enero de 2026 en Culiacán . Apenas hace unos días, un grupo armado atacó el casino Flamingos, ubicado al poniente de la ciudad, en un hecho similar que tampoco dejó personas heridas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 157 inmuebles atacados en Sinaloa, la mayoría en Culiacán.

Las autoridades atribuyen estos hechos a la confrontación entre facciones criminales que disputan el control de diversas actividades ilícitas en la entidad.

