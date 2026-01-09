Vinculan a proceso a “El Sagitario”, acusado en EUA de narcoterrorismo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra cuatro personas señaladas como presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva. Entre ellos se encuentra Pedro Insunza Noriega, conocido como "Sagitario" o "El Señor de la Silla", a quien las autoridades identifican como operador de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro".

Los imputados enfrentan cargos por delitos contra la salud, así como por la portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

#FGR, obtuvo vinculación a proceso contra Pedro “N”, Miguel “N”, Gaudencio “N” y Juan “N”, por su probable participación en delitos de contra la salud, modalidad de posesión de cocaína y metanfetamina con fines de comercio; posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todo… pic.twitter.com/KvbbrbIYkH — FGR México (@FGRMexico) January 9, 2026

El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer en el penal federal del Altiplano y dio un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Quiénes son los vinculados a proceso?

Pedro Insunza Noriega, Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong fueron detenidos el 31 de diciembre pasado durante un cateo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina en Culiacán, Sinaloa. Se les aseguraron armas de fuego y narcóticos.

"Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó datos de prueba contundentes para que un juez de control los vinculara a proceso. De igual manera subsiste la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, Estado de México", indicó la FGR en un comunicado.

¿Quién es Pedro Insunza?

El "Sagitario" es padre de Pedro Insunza Coronel, conocido como "El Pichón", quien figuraba entre los objetivos de Estados Unidos y murió en noviembre pasado durante un enfrentamiento armado en Choix, Sinaloa. De acuerdo con las investigaciones, ambos operaban bajo las órdenes de "El Chapo Isidro", exintegrante de los Beltrán Leyva y actual líder del denominado cártel de Guasave.

De acuerdo con información de autoridades de Estados Unidos, los Insunza estarían vinculados con las 1.6 toneladas de fentanilo incautadas en Sinaloa durante un operativo realizado el 3 de diciembre de 2024, aseguramiento que en ese momento se convirtió en el decomiso más grande de esa sustancia del que se tenía registro.

🦅 En este #JuevesDeJusticia:

🇲🇽 asesta golpes al narcotráfico al destruir sustancias y precursores asegurados por @GabSeguridadMX. Además, cae “El Sagitario”, líder criminal buscado en 🇺🇸 por narcotráfico. #SegurosJuntos pic.twitter.com/UXfY8UCoN4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 9, 2026

El imputado destaca por haber sido el primer acusado en Estados Unidos por el delito de narcoterrorismo, tras las designaciones de organizaciones criminales mexicanas realizadas por el presidente Donald Trump al comienzo de su administración.

