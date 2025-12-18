Juez emite una nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo

Una nueva orden de aprehensión fue librada en contra del empresario Raúl Rocha Cantú , copropietario del concurso Miss Universo, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada relacionados con tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

El mandamiento fue otorgado por un juez federal en Querétaro, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le retirara el beneficio de testigo colaborador.

La determinación coloca nuevamente a Rocha Cantú en la mira de las autoridades federales, ahora en calidad de imputado prófugo, mientras la FGR desconoce su paradero actual.

Se cancela el beneficio de testigo protegido

De acuerdo con información del Poder Judicial Federal, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó la orden de captura tras cancelar el acuerdo de colaboración que mantenía con el empresario.

La FGR argumentó que Rocha Cantú incumplió con sus obligaciones al no presentarse a declarar los días 8 y 12 de diciembre, cuando debía aportar información adicional sobre la estructura criminal que presuntamente encabezaba Jacobo Reyes León, El Yeicob.

Ante esas inasistencias, el juez Octavio Alarcón Terrón autorizó la aprehensión dentro de la causa penal 495/2025, por delitos considerados de alto impacto.

Red de tráfico y vínculos criminales de Raúl Rocha

Las investigaciones señalan que Rocha Cantú habría participado en una red dedicada al tráfico de armas, así como al ingreso ilegal de combustibles desde Guatemala y Estados Unidos.

Según la carpeta judicial, esta red operó al menos durante los últimos dos años mediante una cadena de gasolineras vinculadas al empresario.

UIF bloquea cuentas del dueño de Miss Universo

Por estos mismos hechos ya fue vinculado a proceso Jacobo Reyes León , identificado como líder de la organización criminal y quien incluso fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México (Edomex), en 2021.

Sin domicilio fijo y posible salida del país

La FGR sostiene que Rocha Cantú no cuenta con un domicilio cierto en México. El inmueble que proporcionó cuando era testigo colaborador fue investigado y se determinó que nunca fue habitado por él, lo que refuerza la hipótesis de que buscaba evadir a las autoridades.

Además, el Ministerio Público advierte que el empresario viaja constantemente al extranjero, por lo que existe un alto riesgo de que no regrese al país y se sustraiga de la acción de la justicia.

Miss Universo México se muda a Nueva York

En medio de este panorama legal, Rocha Cantú anunció recientemente el cierre de las oficinas de Miss Universo México y el traslado de sus operaciones a Nueva York.

En un comunicado, argumentó que la decisión se debe a la “incertidumbre jurídica”, la inseguridad y supuestos ataques con motivaciones políticas.

