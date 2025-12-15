Las oficinas de Miss Universo en México han cerrado por controversias políticas

Ya es un hecho. Las oficinas de Miss Universo en México han cerrado definitivamente y se han mudado a Nueva York, en Estados Unidos, en donde estaban originalmente. Y es que las controversias políticas de las que fueron protagonistas en las últimas semanas fueron suficientes para provocar este cambio de sede.

A través de un comunicado en su página web, el comité organizador de Miss Universo señaló que tomaron la decisión debido a "las condiciones actuales de México", las cuales no les pueden brindar un ambiente adecuado y estable para la operación de una organización internacional.

Motivos por los que Miss Universo se va de México

En su comunicado, la organización del certamen de belleza más importante del mundo se encargó de señalar diferentes puntos clave como motivo de su salida:



Incertidumbre jurídica

Ataques infundados

Problemas que comprometen el marco institucional necesario para la operatividad

Por si fuera poco, también señalaron que "México ha perdido la oportunidad de consolidarse como un centro estratégico dentro de una de las organizaciones globales más reconocidas del mundo".

Las "controversias políticas" relacionadas a Miss Universo México

El punto cumbre de la polémica llegó cuando Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, fue señalado por tener nexos con grupos criminales acusados por el robo y comercialización de combustible.

De hecho, la misma Fiscalía General de la República tendría bajo investigación el nombre de Rocha Cantú por el uso de una empresa llamada "Tabasco Capital", que, según investigaciones, se encargaba de emitir documentación falsa que daba una apariencia legal al combustible que ingresaba a México por Estados Unidos. Específicamente, por 22 millones de litros de combustible ilegal.

Estas controversias mancharon el triunfo de la mexicana Fátima Bosch , quien fue la ganadora del concurso este 2025, ya que diversos países señalaron que había un conflicto de interés para que ella se llevara la corona.

