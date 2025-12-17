Fiestas de Navidad y concierto de Pancho Barraza se suspenden en Jonacatepec, Morelos, por violencia

El Ayuntamiento de Jonacatepec de Leandro Valle, Morelos, suspendió las fiestas de Navidad masivas que se llevarían a cabo, además del concierto del cantante Pancho Barraza, la Feria de la Cebolla 2025, entre otros eventos, debido a los actos vandálicos y hechos de inseguridad recientes.

En un comunicado, el Ayuntamiento informó que se tomó la decisión de suspender todo evento masivo con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de las familias, así como de las y los participantes.

"El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la paz, el orden y la seguridad de la población; priorizando siempre la protección de las y los habitantes por encima de cualquier actividad recreativa".

¿Qué eventos masivos se suspendieron?

Baile de la Feria de la Cebolla , donde se presentaría Pancho Barraza (20 de diciembre)

, donde se presentaría Pancho Barraza (20 de diciembre) Caravana Navideña (21 de diciembre)

(21 de diciembre) Eventos musicales y recreativos de la Feria de la Cebolla (del 25 al 28 de diciembre)

(del 25 al 28 de diciembre) Se cancelan permisos otorgados para hacer eventos masivos en vía pública

¿Qué pasó en Jonacatepec?

El pasado 6 de diciembre pobladores del municipio tomaron las instalaciones del ayuntamiento e incendiaron adornos navideños en protesta del atropellamiento de un menor de edad junto a su tío.

De acuerdo con los pobladores, en el atropellamiento estarían involucrados policías locales, quienes escaparon, generando mucha molestia.

Además, el pasado 15 de diciembre el portón de la casa de la mamá del presidente municipal de Jonacatepec, Israel Andrade, fue incendiado. Vecinos de la calle Xicoténcatl reportaron que varios sujetos habían rociado combustible a la puerta y después le prendieron fuego.

