CJNG sería responsable de la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán dio a conocer más avances sobre las investigaciones que se han realizado en torno a la explosión del coche bomba en Coahuayana a inicios de diciembre y reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de los hechos.

El CJNG es el grupo criminal que mantiene presencia en la región y se disputa el control del territorio con otras organizaciones delictivas.

Al concluir la entrega del nuevo Plan de Persecución del Delito a los diputados locales, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, señaló:

"Hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho que se tuvo, y estamos trabajando con el personal de Colima y con instancias federales para que nos puedan ayudar. Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana este tipo de hecho o agresión como tal", manifestó.

Asimismo, Torres Piña descartó que se trate de un acto de narcoterrorismo, al afirmar que la agresión fue dirigida contra una institución de seguridad pública y no contra civiles.

El funcionario también informó que se encuentran en estrecha colaboración con las autoridades federales, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) es la institución que encabeza las investigaciones.

¿Qué pasó en Coahuayana, Michoacán?

El ataque se registró el sábado 6 de diciembre, cuando una camioneta Dodge Dakota explotó frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.

En un inicio, la Fiscalía de Michoacán confirmó cinco personas fallecidas; sin embargo, días después la cifra aumentó a seis.

Desde el primer momento, habitantes de la región señalaron al CJNG como responsable del atentado, al tratarse de una zona marcada por la violencia y la disputa entre grupos criminales.

