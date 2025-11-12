Violencia en Chilpancingo; ejecutan a Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe municipal

El jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Luis Alberto Rueda Maldonado, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 12 de noviembre en la colonia Tomatal, una zona popular de la capital guerrerense.

De acuerdo con reportes policiales, el funcionario circulaba a bordo de un Volkswagen Bora color gris sobre la calle Río Nilo cuando fue interceptado por hombres armados que dispararon en su contra en repetidas ocasiones.

🚨#AlertaADN



¡Inaceptable la #violencia! Un funcionario del Ayuntamiento de Chilpancingo, identificado como Luis Rueda Maldonado, fue asesinado a balazos a bordo de su vehículo particular pic.twitter.com/Rcp0ztCIln — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 12, 2025

Así fue el móvil del ataque en Guerrero

El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 horas, mientras vecinos alertaron al número de emergencias sobre los disparos. Al arribar los cuerpos de seguridad, hallaron el vehículo con varios impactos de bala en el parabrisas y casquillos percutidos en el lugar.

Rueda Maldonado, de 42 años, fue auxiliado por familiares y trasladado a un hospital privado, donde perdió la vida a causa de las heridas.

La Fiscalía de Guerrero abre una investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, además de que ya se realizan las diligencias correspondientes para determinar el móvil y ubicar a los agresores.

En tanto, personal de Servicios Periciales levantó evidencias y aseguró la zona, mientras que las autoridades municipales lamentaron el ataque y expresaron condolencias a la familia del servidor público.

Violencia persistente en la capital guerrerense

Este crimen se suma a una serie de ataques que han golpeado al Ayuntamiento de Chilpancingo durante el último año. Entre las víctimas recientes se encuentran Antonio de Jesús Sánchez Malagón, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, Martín Roberto Ramírez Ruiz y Alejandro Arcos, todos funcionarios o empleados municipales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero acumula más de mil 152 homicidios dolosos en lo que va de 2025, siendo Chilpancingo y Acapulco los municipios con mayor incidencia.

