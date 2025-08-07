VIDEO: Policía salva a mujer de morir atragantada por un totopo

Una mujer casi muere atragantada por un totopo en Nuevo León mientras manejaba, de no ser por la ayuda de un policía que le aplicó la maniobra de Heimlich.

La mujer de nombre Patricia Rodríguez señaló que comenzó a comer unos totopos mientras se encontraba circulando en su vehículo y debido a no masticar adecuadamente se atragantó.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cámara capta acto heroico del policía

Los hechos ocurrieron en una de las calles de la localidad San Nicolás de los Garza, donde una cámara de seguridad captó el acto heroico por parte del policía, quien al percatarse de que la mujer estaba pidieron auxilio, se bajó rápidamente de su unidad y le aplicó maniobra de Heimlich.

En el video se puede observar cómo la mujer le hace señas al policía que se estaba ahogando y con la maniobra de ayuda logró que Patricia escupiera el totopo.

👮‍♂️❤️ ¡Un verdadero héroe sin capa! Policía salva a una mujer que se atragantaba en plena avenida aplicando la maniobra de Heimlich. Ocurrió en San Nicolás, Nuevo León pic.twitter.com/w3zM7kHw6L — adn40 (@adn40) August 6, 2025

Mujer agradece a policía que le salvó la vida

A través de un video, Patricia Rodríguez agradeció la ayuda proporcionada por el oficial de policía, pues de lo contrario habría perdido la vida.

“Venía manejando y empecé a comer unos totopos que me obstruyeron y me estaba ahogando... los oficiales no siempre hacen cosas malas”, dijo Patricia. El policía que la salvó fue identificado como Rubén Rocha, de la unidad 1542.

¿Cuántas personas mueren por ahogamiento cada año?

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de la Prevención de Accidentes (STConapra) en 2018 fallecieron por ahogamiento mil 789 personas en México.

Según el jefe del Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría (INP) de la Secretaría de Salud, León Felipe Mendoza Vega, el ahogamiento como causa de mortalidad es 100 % prevenible y la principal medida para evitarlo es la estrecha vigilancia de niñas y niños, quienes son más propensos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

