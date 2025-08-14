Detienen en Cancún a “Lord Pádel”; enfrenta cargos por tentativa de homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo el jueves 14 de agosto a Alejandro Germán “N”, mejor conocido como Lord Pádel , junto con su esposa Karla Alejandra “N”, Germán “N” y Othón “N”, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

La acción se realizó mediante un operativo coordinado entre la FGJEM, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Quintana Roo, Interpol y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Detenidos mostraron amparos, pero aún así fueron aprehendidos

De acuerdo de una publicación en redes sociales, tras la agresión que quedó grabada, Morales Hernández presentó una denuncia formal ante la FGJEM por tentativa de homicidio.

No obstante, durante la detención, dos de los implicados exhibieron copias de un presunto recurso de amparo, pero las autoridades declararon que no tenían notificación formal de un juez que avalara dicha protección, por lo que los detenidos fueron trasladados a la sede ministerial correspondiente.

Anteriormente, se informó que Lord Pádel habría intentado huir del país con su familia desde Cancún hacia un destino internacional, lo que motivó la intervención de autoridades federales e internacionales para evitar su fuga.

Lord Pádel se volvió viral tras altercado a Edomex

El arresto está relacionado con un violento incidente ocurrido el 19 de julio durante un torneo en el club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza.

En un video difundido en redes sociales, se observa a Alejandro Germán “N” y varias personas, incluidos escoltas armados, agrediendo brutalmente al instructor de pádel Israel Morales Hernández, quien intentaba mediar una discusión.

Las imágenes muestran cómo el instructor es sometido en el piso y amenazado con frases como “te voy a matar”, por lo que fue apodado como Lord Pádel tras duras críticas por su actuar y falta de límites ante la frustración.

Este es el estado de salud del instructor de pádel agredido

Israel Morales Hernández continúa en proceso de recuperación, enfrentando secuelas físicas y emocionales tras la agresión.

Aumentan casos de lords y ladys en México

El caso generó fuerte indignación pública, especialmente en redes sociales donde los usuarios exigieron justicia inmediata, además de una dura crítica debido al aumento de casos de lords y ladys, es decir, de personas con actos de prepotencia.

Desde Lady Polanco, Racista , Peruana y Lord Pádel, los casos de racismo, xenofobía y prepotencia se han vuelto virales en los últimos meses, cada vez con más frecuencia.

