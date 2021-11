Mitos sobre la gripa: ¿sirven o son peligrosos los remedios caseros?

Otoño e invierno son dos de las temporadas en las que enfermedades de vías respiratorias están más presentes, por ejemplo, la gripa. Los remedios caseros no pueden faltar como sugerencia para combatir la enfermedad, pero expertos explican cuáles de todos estos son mitos y es mejor evitarlos.

Familia, amigos, personas cercanas, con la intención de ayudar, sugieren llevar a cabo remedios caseros para controlar los síntomas de la gripa, incluso, en internet circulan algunas opciones de estos remedios. Pero, la ciencia señala que gran parte de estos no funcionan y ponen en riesgo la vida de las personas.

A continuación se mencionan cuáles son los remedios caseros más famosos para tratar la gripe y si estos atentan contra la salud de las personas al ser simplementes mitos, según expertos médicos y la ciencia.

Mitos sobre la gripa y sus remedios caseros

Frío, el mayor aliado de la gripa

Se menciona que el frío de otoño-invierno es un factor potencial para desarrollar gripa , pues el cambio de temperatura puede afectar el revestimiento de la garganta y tráquea facilitando el paso de virus que infectan las células y afectan principalmente a las vías respiratorias.

Sin embargo, el frío no es el principal factor de los resfriados en esta temporada, sino que es el hecho de pasar más tiempo dentro de lugares cerrados.

Pasar gran parte del día encerrados junto con otras personas incrementa la transmisión de virus que atentan contra la salud.

Colocarse un ajo dentro de la nariz

En redes sociales suele circular información de todo tipo, incluso, de posibles remedios caseros contra la gripa, como aquel que recomienda colocar un ajo dentro de la nariz.

En TikTok se sugiere que las personas enfermas de gripa deben colocarse un ajo en la nariz para disminuir los síntomas, pero especialistas médicos explican que puede ser un riesgo.

Bloquear el flujo del moco puede afectar, a pesar de que este síntoma suele ser molesto; expertos explican que el moco ayuda a atrapar y eliminar patógenos o virus, además de que contiene anticuerpos que reducen el grado de infecciosidad y propagación de virus.

Por ello, no es recomendable bloquear las fosas nasales para detener el flujo del moco, ya sea con el ajo u otros artículos que pueden tapar la nariz.

En suma, el ajo es sumamente peligroso para la nariz porque en él hay diversos compuestos que irritan el revestimiento, provocando sangrado, así que esta recomendación solo es parte de mitos para tratar la enfermedad.

Remedios caseros a base hierbas

Entre los remedios caseros para tratar la gripa también se encuentran aquellos basados en hierbas naturales, como tés o ungüentos.

La equinácea y cúrcuma son algunas de las más utilizadas para estos remedios, dado que se han realizado estudios al respecto encontrando que sólo tienen ligeros efectos preventivos, pero no influye en disminuir los síntomas o tratar la enfermedad.

Vitamina C y sus efectos para la gripa

Para prevenir o controlar la gripa también se recomienda consumir alimentos que aportan grandes cantidades de vitamina C, porque es una gran opción para fortalecer el sistema inmunológico.

El propio científico Linus Pauling, ganador del premio Nobel, fue quien sugirió altas dosis de vitamina C para tratar infecciones virales. Sin embargo, una investigación de Cochrane, sistema sólido en el que investigadores califican la evidencia, señaló que la vitamina C no previene resfriados, pero sí puede reducir su duración.

Vitamina D… ¿otra fuente de protección?

La vitamina D también es otra de las opciones para remedios caseros; anteriormente, solo estaba relacionada para mantener los huesos sanos o atender enfermedades cardíacas y diabetes.

Pero, ahora también se relaciona con algunos virus que afectan el sistema inmunológico. El interés aumentó ahora con la llegada de la COVID-19.

Ante esto, estudios recientes arrojan que el consumo de vitamina D puede reforzar la inmunidad y facilita el combate contra los virus.

Caldo de pollo, ¿realmente sirve para la gripa?

Mamás, abuelitas y tías suelen recomendar caldo de pollo como remedio casero para la gripa y disminuir los síntomas. Pero, ¿de verdad funciona?

Caldos o bebidas calientes pueden funcionar para aliviar los malestares de los senos nasales, además de que los líquidos son funcionables para la deshidratación que puede presentarse durante los resfriados, pero todavía no hay evidencias científicas que afirme que el caldo de pollo, o de otro tipo, puede combatir la gripa.

