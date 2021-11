Remedios caseros para la gripe: ¿funcionan o son un riesgo?

Los remedios caseros para la gripe son comunes, pero no todos son eficaces o funcionan igual en todas las personas; incluso hay algunos que podrían representar un riesgo para la salud.

Es normal que durante esta temporada, el clima sea inestable y que los cambios bruscos de temperatura aumenten el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como gripe , resfriado, influenza y bronquitis.

Con la llegada de frentes fríos, lluvias y descensos en las temperaturas en gran parte de México, la gente comienza a recurrir a diferentes remedios caseros, pues de acuerdo a la creencia popular estos pueden ayudar a prevenir o aliviar los malestares de la gripe.

Remedios caseros que ayudan a aliviar la gripe

Aunque la gripe suele curarse en un par de días, lo mejor es evitar enfermedades. Por ello en esta temporada de otoño-invierno, gran parte de la población recurre a remedios caseros que consisten en ingerir ciertos alimentos y bebidas a fin de contrarrestar los síntomas, sentirse mejor y acelerar el alivio de la enfermedad.

Líquidos calientes ayudan en la gripe

Incorporar líquidos calientes, como caldo de pollo, té o jugo de manzana, es un remedio contra el resfriado que se utiliza en muchas culturas ya que además de su efecto calmante podría aliviar la congestión nasal al aumentar el flujo de mucosidad.

Mantenerse hidratado

El agua, los jugos, el consomé o el agua tibia con limón amarillo y miel ayudan a aflojar la congestión y previenen la deshidratación.

Miel

Sin duda este es uno de los remedios caseros más implementados; se ha comprobado que un té caliente con miel puede ayudar a contrarrestar la tos en adultos y niños mayores de un año.

Remedios para aliviar el dolor de garganta

Una gárgara de agua salada (1/4 a 1/2 cucharadita de sal disuelta en un vaso con 200 mililitros de agua tibia) puede aliviar temporalmente una garganta dolorida o irritada. Esta técnica no es recomendable para niños menores de 6 años.



Remedios caseros que no alivian la gripe y ponen la salud en riesgo

La lista de remedios caseros ineficaces contra la gripe es extensa; algunos de los más comunes son:

Colocarse un ajo dentro de la nariz

Expertos afirman que bloquear el flujo del moco con un ajo o cualquier otro objeto puede ser contraproducente, ya que este ayuda a atrapar y eliminar patógenos o virus, además de que contiene anticuerpos que reducen el grado de infecciosidad y propagación de virus de la gripe.

Además por sí mismo el ajo es sumamente peligroso para la nariz porque en él hay diversos compuestos que irritan el revestimiento, provocando sangrado.

Consumir antibióticos que tengas en casa

Esta práctica se debe de evitar a toda costa, ya que el uso inadecuado de medicamentos contribuye al riesgo de desarrollar graves problemas de bacterias resistentes.

Consumir medicamentos de venta libre contra el resfriado y la tos

Para los adultos y niños de 5 años o más, los descongestionantes, antihistamínicos y analgésicos de venta libre pueden ofrecer algún alivio de los síntomas de la gripe.

Sin embargo, no evitarán la enfermedad ni reducirán su duración, incluso los expertos opinan que la mayoría de ellos tienen algunos efectos secundarios que podrían poner en riesgo la vida de los niños.

Lo más importante al enfermar de gripe es no automedicarse; lo mejor es acudir con un experto que pueda detectar con seguridad la afección y proporcionar el tratamiento más adecuado.

Los antibióticos solo curan enfermedades causadas por bacterias. Como la gripe y el resfriado común son causados por virus, estos medicamentos no tienen utilidad.



Vitamina C

A pesar de los estudios en curso, la comunidad científica aún no apoya algunos remedios caseros populares contra el resfriado y la gripe, uno de ellos es la vitamina C ya que a pesar de que acorta la duración de los síntomas esta no puede ayudar a la persona a prevenir la enfermedad.

Zinc

Varios estudios han sugerido que los suplementos de zinc pueden reducir la duración de un resfriado; sin embargo este también representa un riesgo ya que puede desarrollar efectos secundarios potencialmente perjudiciales.

