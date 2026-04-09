Virus marino salta a los humanos y provoca ceguera al comer mariscos

Las enfermedades oculares se han incrementado en China y tras meses de investigación, científicos encontraron que por primera vez en la historia, un virus marino saltó a los humanos, provocando pérdida de la visión. Se trata del nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV).

¿Pero cómo saltó este virus marino a los humanos? La respuesta la dio a conocer el estudio plasmado en Nature Microbiology, el cual señala que fue a través del manejo o consumo de mariscos crudos.

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Aumento de personas con ceguera en China

Después de que se diera un incremento exponencial de personas con hipertensión ocular persistente con uveítis viral, los científicos lograron encontrar la causa tras meses de investigación y vigilancia en pacientes: los mariscos.

Los investigadores aseguraron que el nodavirus de mortalidad encubierta es común en animales acuáticos de cultivo y silvestres en todo el mundo, sin embargo, ahora asocia a la ceguera de pacientes.

Los datos epidemiológicos indicaron que en el 71.4 % de los casos investigados, se tuvo un procesamiento frecuente de animales acuáticos sin protección y consumo de animales acuáticos crudos.

Según el estudio, las pruebas revelaron que el CMNV puede causar hipertensión intraocular y daño patológico en los tejidos oculares.

¿Qué se sabe del nodavirus de mortalidad encubierta?

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, el nodavirus de mortalidad encubierta, es un virus relacionado con la familia Nodaviridae y se propaga en aguas dulces, salobres y marinas

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