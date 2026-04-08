Variante “Cigarra” de COVID-19 se propaga principalmente en un sector de la población

La nueva variante de COVID-19 llamada "Cigarra" o "Cicada", se propaga en más de 20 países, entre ellos Estados Unidos (EUA) y los niños tienen mayor probabilidad de contagiarse.

La variante de SARS-CoV-2 conocida como BA.3.2, está bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tras un aumento exponencial de contagios.

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¿Por qué los niños tienen más probabilidades de contagiarse?

Datos del portal especializado Statista y los análisis recientes del CDC muestran que la variante "Cigarra" tiene una mayor eficiencia para infestar a menores de entre 3 y 15 años.

Sin embargo, según el Centro de Respuesta e Innovación ante Epidemia de Sudáfrica, esto no ha significado un aumento notable en hospitalizaciones o muertes.

¿Cuáles son los síntomas de la variante "Cigarra"?

Hasta el momento no hay síntomas específicos de esta nueva variante de COVID-19, pero las más comunes de la enfermedad son las siguientes:

Fiebre

Tos seca

Escalofríos

Falta de aire o dificultad para respirar

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Congestión nasal o goteo nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

De acuerdo con algunos especialistas, los niños presentan hasta cinco veces más probabilidades de infectarse con la nueva variante, a comparación de otras, pese a que esta cepa siga siendo minoritaria.

Ante ello, los expertos recomiendan a la población no descuidar el tema de la vacunación y usar cubrebocas en lugares aglomerados.