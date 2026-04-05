Nueva variante de COVID-19 “Cigarra” se expande; estos son los síntomas

La nueva variante de COVID-19 llamada "Cigarra" o "Cicada", que marca un nuevo linaje del virus, se ha detectado en más de 20 países y ya causa preocupación entre la comunidad científica debido a que tiene el potencial para reducir la protección conferida por una infección o la vacuna.

"Cigarra", o mejor dicho la variante BA.3.2 del COVID-19, es considerada como diferente a las otras versiones de virus y fue descubierta, después de que se registrara un aumento exponencial de casos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuáles son los síntomas de la variante de COVID-10 "Cigarra"?

Los síntomas asociados a la nueva variante son muy parecidos a las otras de COVID-19, sin embargo, los más comunes son:

Fiebre

Tos seca

Escalofríos

Falta de aire o dificultad para respirar

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Congestión nasal o goteo nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

De acuerdo con los especialistas, no hay indicios de que la variante causa nuevos síntomas, pero se sigue monitoreando para evitar que este virus se propague.

A seis años del Covid-19: 333 mil muertes y más de 7.5 millones de casos durante la gestión de López-Gatell

¿En qué países se ha registrado la nueva variante de COVID-19?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), esta variante representa alrededor del 11% de las muestras de COVID-19.

Algunos de los países en donde ya se registra son:

África: Sudáfrica y Mozambique

Asia: Japón

Europa: Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido

¿Cuál es el origen de la nueva variante?

La variante pertenece a la familia de Ómicron, por lo que podrían funcionar las vacunas más actualizadas a contrarrestar la propagación de casos, aunque no se descarta menor protección ante las mutaciones.