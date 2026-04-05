Nueva variante de COVID-19 “Cigarra” se expande; estos son los síntomas
“Cigarra”, la variante BA.3.2 del COVID-19, marca un nuevo linaje del virus; se propaga en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos.
La nueva variante de COVID-19 llamada "Cigarra" o "Cicada", que marca un nuevo linaje del virus, se ha detectado en más de 20 países y ya causa preocupación entre la comunidad científica debido a que tiene el potencial para reducir la protección conferida por una infección o la vacuna.
"Cigarra", o mejor dicho la variante BA.3.2 del COVID-19, es considerada como diferente a las otras versiones de virus y fue descubierta, después de que se registrara un aumento exponencial de casos.
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¿Cuáles son los síntomas de la variante de COVID-10 "Cigarra"?
Los síntomas asociados a la nueva variante son muy parecidos a las otras de COVID-19, sin embargo, los más comunes son:
- Fiebre
- Tos seca
- Escalofríos
- Falta de aire o dificultad para respirar
- Dolor muscular
- Dolor de cabeza
- Congestión nasal o goteo nasal
- Náuseas o vómitos
- Diarrea
De acuerdo con los especialistas, no hay indicios de que la variante causa nuevos síntomas, pero se sigue monitoreando para evitar que este virus se propague.
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¿En qué países se ha registrado la nueva variante de COVID-19?
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), esta variante representa alrededor del 11% de las muestras de COVID-19.
Algunos de los países en donde ya se registra son:
- África: Sudáfrica y Mozambique
- Asia: Japón
- Europa: Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido
¿Cuál es el origen de la nueva variante?
La variante pertenece a la familia de Ómicron, por lo que podrían funcionar las vacunas más actualizadas a contrarrestar la propagación de casos, aunque no se descarta menor protección ante las mutaciones.
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