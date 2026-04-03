China casi cura la diabetes gracias a este innovador tratamiento con células madre

En China un grupo de científicos logró un avance importante en la búsqueda de la cura para la diabetes. De acuerdo con la publicación en la revista Cell, una paciente de Tianjin de 25 años recuperó la habilidad de producir insulina tras un trasplante de autólogo de células madre.

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El caso captó la atención internacional debido a que la paciente mantiene niveles estables de glucosa en la sangre, puede estar un 98% de su tiempo sin inyecciones diarias, y aunque no es una cura definitiva, los expertos lo consideran como un avance importante hacia terapias regenerativas

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que impide que el cuerpo produzca o utilice la insulina correctamente. Obliga a muchos pacientes a tomar medicamentos o administrarse inyecciones diarias y aumenta el riesgo de complicaciones graves como daños renales, oculares y cardiovasculares.

¿Por qué es importante este avance?

El estudio demuestra que el cuerpo puede recuperar su capacidad para producir insulina, pues el uso de las propias células del paciente elimina el riesgo de rechazo, lo que podría mejorar la seguridad de futuros tratamientos y crear un enfoque regenerativo en lugar de "solo control".

¿Cómo lograron "curar" la diabetes?

Los médicos utilizaron las propias células grasas de la paciente para transformarlas en células madre; luego convirtieron esas células madre en células productoras de insulina, método que evitó la necesidad de modificación genética y redujo los riesgos a largo plazo.

¿Cómo es el procedimiento paso a paso?

Extracción de las células grasas de la paciente

Reprogramación mediante moléculas específicas

Conversión en células productoras de insulina

Inyección en el abdomen para monitorización

Este procedimiento es menos invasivo que otros trasplantes y permite la monitorización mediante resonancia magnética (RM).

¿Son permanentes los resultados?

La paciente comenzó a producir insulina en menos de tres meses y desde entonces sus niveles se mantienen estables sin tratamiento externo. Sin embargo, los especialistas enfatizaron la necesidad de un seguimiento a largo plazo pues aún se desconoce si el efecto perdurará a lo largo de los años.

¿Es la cura definitiva para la diabetes?

La comunidad científica se mantiene cautelosa y no habla de una cura completa, sino de un resultado prometedor que debe confirmarse mediante un estudio con un mayor número de pacientes.

Sin embargo, el avance representa un avance importante y abre camino a terapias que podrían transformar millones de personas en el futuro.