Muy lejos de Dinamarca; México sin médicos y con un sistema de salud colapsado
La meta del gobierno es un sistema de salud de primer mundo en México y la comparación con cifras oficiales evidenció calidad, recursos y atención médica.
En el marco del Día Mundial de la Salud, a celebrarse este 7 de abril, adn Noticias decidió hacer una comparación entre los sistemas públicos de México y Dinamarca, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); la OCDE y el Gobierno federal.
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En el pasado, se dijo que el país aspira a un modelo universal similar al de Dinamarca, el cual se intentó replicar a través del Instituto Mexicano del Seguro Social - Programa de Protección Social (IMSS-Bienestar), sin embargo, las cifras oficiales revelan diferencias en cobertura, inversión y resultados.
Millones de mexicanos sin cobertura médica
El 34.2% de los mexicanos carece de acceso a la atención médica (44.5 millones de personas) y en Dinamarca, la cobertura es universal, lo que significa que millones de personas pagan de su propio bolsillo o renuncian a la atención médica revelando una desigualdad que impacta directamente a la calidad de vida y la prevención.
Esperanza de vida en México y Dinamarca
México tiene una esperanza de vida promedio de 75.5 años, en comparación con los 82 años de Dinamarca, reflejando los problemas estructurales de nuestra sociedad, como las enfermedades prevenibles y el acceso tardío a la atención médica, lo que limita el bienestar en general.
¿Cuánto invierte cada país en salud por persona?
Según datos de la OCDE y en reportes nacionales:
- México: Aproximadamente entre $370 y $392 por persona
- Dinamarca: Más de $5,600
Esta brecha explica la capacidad hospitalaria y la rapidez de la atención, pues una menor inversión reduce la calidad y la cobertura efectiva de la atención.
Personal médico en cada país
- México: 2.7 médicos y 3 enfermeros por cada 1,000 habitantes
- Dinamarca: 4.5 médicos y 10.5 enfermeros
El problema de tener menos personal médico es la saturación hospitalaria y la reducción de la atención preventiva.
¿En qué sí se parecen México y Dinamarca?
México busca replicar el sistema de salud de Dinamarca, público, gratuito, con énfasis en prevención y planeación nacional. Sin embargo, enfrenta desafíos en términos de infraestructura, personal y financiamiento.
Los expertos coinciden en que para superar esta brecha se requiere una inversión sostenida y políticas públicas más efectivas.
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