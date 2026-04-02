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Así se deben evitar las infecciones gastrointestinales en Semana Santa 2026 según el IMSS

Las infecciones gastrointestinales aumentan en Semana Santa y en contramedida, el IMSS revela cómo evitar riesgos al comer pescados, mariscos y en la calle.

infecciones gastrointestinales
El IMSS hizo un llamado a la población para que extreme las precauciones durante la Semana Santa 2026 y evite infecciones gastrointestinales.|Getty Images

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre un aumento de infecciones gastrointestinales en México durante la Semana Santa 2026 debido a las altas temperaturas y al mayor consumo de alimentos al aire libre.

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La nutricionista Ana Karen Tena Huerta explicó que el calor favorece la descomposición de los alimentos y el crecimiento bacteriano que derivan en enfermedades del estómago como gastroenteritis, salmonelosis y amebiasis.

¿Por qué sube el riesgo en esta temporada?

Las altas temperaturas aceleran la descomposición de los alimentos e incrementan la presencia de bacterias, además, la temporada hace que aumente el consumo de pescado, mariscos y comida callejera.

Las malas prácticas con los alimentos también contribuyen a este riesgo y entre los factores más comunes se encuentran:

  • Consumir productos crudos o mal refrigerados
  • Dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de dos horas
  • Comer en lugares que no cumplen con las normas de higiene

¿Cómo manipular pescados y mariscos de forma segura?

El IMSS recomienda descongelar los mariscos en el refrigerador o en el microondas en caso de emergencia, ya que mantenerlos a la temperatura adecuada reduce el riesgo de contaminación. También especifica que el jugo de limón no elimina las bacterias y que para evitar infecciones:

  • Se cocine bien el pescado y los mariscos
  • Se congelen a -20 °C durante al menos 7 días si se van a consumir crudos
  • Evita métodos caseros como marinar

Medidas de higiene al preparar alimentos

La higiene es fundamental para prevenir infecciones gastrointestinales en el hogar, por lo que lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo la medida más eficaz. Otras recomendaciones son:

  • Usar utensilios separados para alimentos crudos y cocidos
  • Lavar y desinfectar las frutas y verduras
  • Mantener las uñas cortas y el cabello recogido
  • Evitar depender únicamente del desinfectante de manos

Precauciones con la comida callejera

Los vendedores ambulantes representan un mayor riesgo para la salud debido a la falta de agua potable y la exposición a la intemperie; para reducir los riesgos:

  • Evita las salsas crudas, el ceviche y las ensaladas con mayonesa
  • No consumas bebidas con hielo de origen dudoso
  • Elige alimentos bien cocidos y recién preparados
  • Asegúrate de que el establecimiento esté limpio

¿Quiénes no deben comer mariscos?

Ciertos grupos son más vulnerables a las infecciones gastrointestinales y sus complicaciones. Entre ellos se incluyen niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El IMSS recomienda:

  • Evitar los mariscos crudos o poco cocidos
  • No consumir productos lácteos sin pasteurizar
  • Seguir estrictas normas de higiene

¿Cuándo consultar a un médico?

Las infecciones gastrointestinales pueden empeorar si no se tratan adecuadamente, por lo que debes consultar al médico si hay:

  • Diarrea persistente o con sangre
  • Vómitos continuos
  • Fiebre alta
  • Signos de deshidratación como mareos o disminución de la micción

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