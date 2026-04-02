Así se deben evitar las infecciones gastrointestinales en Semana Santa 2026 según el IMSS
Las infecciones gastrointestinales aumentan en Semana Santa y en contramedida, el IMSS revela cómo evitar riesgos al comer pescados, mariscos y en la calle.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre un aumento de infecciones gastrointestinales en México durante la Semana Santa 2026 debido a las altas temperaturas y al mayor consumo de alimentos al aire libre.
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La nutricionista Ana Karen Tena Huerta explicó que el calor favorece la descomposición de los alimentos y el crecimiento bacteriano que derivan en enfermedades del estómago como gastroenteritis, salmonelosis y amebiasis.
¿Por qué sube el riesgo en esta temporada?
Las altas temperaturas aceleran la descomposición de los alimentos e incrementan la presencia de bacterias, además, la temporada hace que aumente el consumo de pescado, mariscos y comida callejera.
Las malas prácticas con los alimentos también contribuyen a este riesgo y entre los factores más comunes se encuentran:
- Consumir productos crudos o mal refrigerados
- Dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de dos horas
- Comer en lugares que no cumplen con las normas de higiene
¿Cómo manipular pescados y mariscos de forma segura?
El IMSS recomienda descongelar los mariscos en el refrigerador o en el microondas en caso de emergencia, ya que mantenerlos a la temperatura adecuada reduce el riesgo de contaminación. También especifica que el jugo de limón no elimina las bacterias y que para evitar infecciones:
- Se cocine bien el pescado y los mariscos
- Se congelen a -20 °C durante al menos 7 días si se van a consumir crudos
- Evita métodos caseros como marinar
Medidas de higiene al preparar alimentos
La higiene es fundamental para prevenir infecciones gastrointestinales en el hogar, por lo que lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo la medida más eficaz. Otras recomendaciones son:
- Usar utensilios separados para alimentos crudos y cocidos
- Lavar y desinfectar las frutas y verduras
- Mantener las uñas cortas y el cabello recogido
- Evitar depender únicamente del desinfectante de manos
Precauciones con la comida callejera
Los vendedores ambulantes representan un mayor riesgo para la salud debido a la falta de agua potable y la exposición a la intemperie; para reducir los riesgos:
- Evita las salsas crudas, el ceviche y las ensaladas con mayonesa
- No consumas bebidas con hielo de origen dudoso
- Elige alimentos bien cocidos y recién preparados
- Asegúrate de que el establecimiento esté limpio
¿Quiénes no deben comer mariscos?
Ciertos grupos son más vulnerables a las infecciones gastrointestinales y sus complicaciones. Entre ellos se incluyen niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El IMSS recomienda:
- Evitar los mariscos crudos o poco cocidos
- No consumir productos lácteos sin pasteurizar
- Seguir estrictas normas de higiene
¿Cuándo consultar a un médico?
Las infecciones gastrointestinales pueden empeorar si no se tratan adecuadamente, por lo que debes consultar al médico si hay:
- Diarrea persistente o con sangre
- Vómitos continuos
- Fiebre alta
- Signos de deshidratación como mareos o disminución de la micción
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