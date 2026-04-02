Así se deben evitar las infecciones gastrointestinales en Semana Santa 2026 según el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre un aumento de infecciones gastrointestinales en México durante la Semana Santa 2026 debido a las altas temperaturas y al mayor consumo de alimentos al aire libre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La nutricionista Ana Karen Tena Huerta explicó que el calor favorece la descomposición de los alimentos y el crecimiento bacteriano que derivan en enfermedades del estómago como gastroenteritis, salmonelosis y amebiasis.

¿Por qué sube el riesgo en esta temporada?

Las altas temperaturas aceleran la descomposición de los alimentos e incrementan la presencia de bacterias, además, la temporada hace que aumente el consumo de pescado, mariscos y comida callejera.

Las malas prácticas con los alimentos también contribuyen a este riesgo y entre los factores más comunes se encuentran:



Consumir productos crudos o mal refrigerados

Dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de dos horas

Comer en lugares que no cumplen con las normas de higiene

¿Cómo manipular pescados y mariscos de forma segura?

El IMSS recomienda descongelar los mariscos en el refrigerador o en el microondas en caso de emergencia, ya que mantenerlos a la temperatura adecuada reduce el riesgo de contaminación. También especifica que el jugo de limón no elimina las bacterias y que para evitar infecciones:



Se cocine bien el pescado y los mariscos

Se congelen a -20 °C durante al menos 7 días si se van a consumir crudos

Evita métodos caseros como marinar

Medidas de higiene al preparar alimentos

La higiene es fundamental para prevenir infecciones gastrointestinales en el hogar, por lo que lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo la medida más eficaz. Otras recomendaciones son:



Usar utensilios separados para alimentos crudos y cocidos

Lavar y desinfectar las frutas y verduras

Mantener las uñas cortas y el cabello recogido

Evitar depender únicamente del desinfectante de manos

Precauciones con la comida callejera

Los vendedores ambulantes representan un mayor riesgo para la salud debido a la falta de agua potable y la exposición a la intemperie; para reducir los riesgos:



Evita las salsas crudas, el ceviche y las ensaladas con mayonesa

No consumas bebidas con hielo de origen dudoso

Elige alimentos bien cocidos y recién preparados

Asegúrate de que el establecimiento esté limpio

¿Quiénes no deben comer mariscos?

Ciertos grupos son más vulnerables a las infecciones gastrointestinales y sus complicaciones. Entre ellos se incluyen niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El IMSS recomienda:



Evitar los mariscos crudos o poco cocidos

No consumir productos lácteos sin pasteurizar

Seguir estrictas normas de higiene

¿Cuándo consultar a un médico?

Las infecciones gastrointestinales pueden empeorar si no se tratan adecuadamente, por lo que debes consultar al médico si hay:



Diarrea persistente o con sangre

Vómitos continuos

Fiebre alta

Signos de deshidratación como mareos o disminución de la micción