La psicología explica por qué no puedes superar a tu ex y cómo olvidarlo en pocos pasos

Superar a tu ex puede llevar mucho más tiempo del esperado, advierten los psicólogos, pues existe una activación de "seguridad" cerebral a través de un sistema de apego que mantiene la estabilidad emocional, sin distinguir si la relación es sana o conflictiva. Cuando se da la ruptura, el cuerpo entra en estado de alerta máxima y comprender cómo recuperarse además reconocer que el problema no solo se trata de algo emocional, también biológico, puede ayudar a recuperar la individualidad.

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¿Cómo se viven las rupturas amorosas?

Estudios recientes revelaron que este proceso:



Puede tardar hasta 4 años en reducirse a la mitad

Puede durar hasta 10 años en el caso de las personas con estilo de pego ansioso

Puede ser rápido en el caso de las personas con apego evitativo

Es peor cuando se intenta reemplazar el apego antiguo con uno nuevo, perjudica la desvinculación

Los hallazgos revelaron que el cerebro lo que necesita es tiempo y condiciones específicas para cerrar ciclos de manera sana y permanente.

¿Cómo superar a tu ex en 4 pasos?

Los especialistas en salud mental recomiendan estrategias prácticas para superar a tu ex, como:



Romper definitivamente con la relación para evitar revivir los lazos emocionales

Evitar idealizar la relación y obsesionarse con los motivos de la ruptura

Enfocarse en nuevas actividades personales

Desarrollar planes de vida sin esperar una reconciliación

Estas acciones ayudan al cerebro a crear nuevas conexiones y reducir la dependencia emocional a la expareja.

Comprender el proceso influye en la sanación

Aceptar el desamor es un proceso neurológico que permite dejar de culparse, esto es una adaptación mental ante una pérdida significativa y el enfoque cambia la forma en la que las personas afrontan las rupturas.

Con herramientas adecuadas, es posible acelerar la sanación y evitar caer en ciclos prolongados de obsesión, los cuales perjudican a la salud emocional.