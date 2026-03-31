La psicología explica por qué no puedes superar a tu ex y cómo olvidarlo en pocos pasos
Especialistas revelan por qué el apego emocional puede durar años si no aplicas ciertas estrategias en las rupturas amorosas y cómo superar a tu ex en 4 pasos.
Superar a tu ex puede llevar mucho más tiempo del esperado, advierten los psicólogos, pues existe una activación de "seguridad" cerebral a través de un sistema de apego que mantiene la estabilidad emocional, sin distinguir si la relación es sana o conflictiva. Cuando se da la ruptura, el cuerpo entra en estado de alerta máxima y comprender cómo recuperarse además reconocer que el problema no solo se trata de algo emocional, también biológico, puede ayudar a recuperar la individualidad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿Cómo se viven las rupturas amorosas?
Estudios recientes revelaron que este proceso:
- Puede tardar hasta 4 años en reducirse a la mitad
- Puede durar hasta 10 años en el caso de las personas con estilo de pego ansioso
- Puede ser rápido en el caso de las personas con apego evitativo
- Es peor cuando se intenta reemplazar el apego antiguo con uno nuevo, perjudica la desvinculación
Los hallazgos revelaron que el cerebro lo que necesita es tiempo y condiciones específicas para cerrar ciclos de manera sana y permanente.
¿Cómo superar a tu ex en 4 pasos?
Los especialistas en salud mental recomiendan estrategias prácticas para superar a tu ex, como:
- Romper definitivamente con la relación para evitar revivir los lazos emocionales
- Evitar idealizar la relación y obsesionarse con los motivos de la ruptura
- Enfocarse en nuevas actividades personales
- Desarrollar planes de vida sin esperar una reconciliación
Estas acciones ayudan al cerebro a crear nuevas conexiones y reducir la dependencia emocional a la expareja.
Comprender el proceso influye en la sanación
Aceptar el desamor es un proceso neurológico que permite dejar de culparse, esto es una adaptación mental ante una pérdida significativa y el enfoque cambia la forma en la que las personas afrontan las rupturas.
Con herramientas adecuadas, es posible acelerar la sanación y evitar caer en ciclos prolongados de obsesión, los cuales perjudican a la salud emocional.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.