La importancia de descansar y la cantidad de horas que debes dormir según tu edad

Dormir es fundamental para que el cuerpo descanse y se recupere y aunque en general se recomienda que las horas de sueño sean de entre 7 y 9 horas, esta cantidad varía dependiendo de la edad y aquí te decimos que es lo mejor para cada etapa de lavada.

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El sueño el pilar en la salud

De acuerdo con la American Heart Association, el sueño adecuado es uno de los ocho hábitos fundamentales para proteger la salud cardiovascular junto con la alimentación equilibrada y el ejercicio físico. Descansar de forma correcta disminuye los riesgos de sufrir obesidad, hipertensión, accidentes cerebrovasculares e infartos. Cuando tu cuerpo se encuentra en reposo el sistema inmune se refuerza y contribuye al equilibrio de las hormonas.

Pero no solo se trata de dormir, pues es importante descansar y tener un sueño profundo, especialistas indican que las personas con falta de sueño profundo pueden presentar:

Fatiga al despertar

Dependencia de la cafeína

Cambios en el apetito

Alteraciones en el ánimo

Problemas de memoria y concentración

¿Cuántas horas debo dormir?

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas son las horas de sueño que debe tener cada persona dependiendo de su edad:

Menores de 0 a 3 meses entre 14 y 17 horas diarias

Lactantes entre 4 y 11 meses entre 12 y 16 horas de sueño

Niños de entre 1 y 2 años entre 11 y 14 horas diarias incluyendo siestas

Niños entre 3 y 4 años deben dormir entre 10 y 13 horas

Niños entre 6 y 12 años deben dormir entre 9 y 12 horas cada noche

Adolescentes entre 13 y 18 años deben dormir entre 8 y 10 horas diarias

Adultos entre 18 y 60 años deben descansar 7 o más horas

Adultos de entre 61 y 64 años entre 7 y 9 horas

Mayores de 65 años entre 7 y 8 horas

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