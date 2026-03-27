Especialista revela si tronarse los dedos da artritis y comparte las señales que sí son de de alerta

Si has escuchado la frase de que "tronarse los dedos da artritis" , finalmente un especialista en ortopedia desmintió esta creencia popular con base en evidencia científica. De acuerdo con el Dr. Carlos Suárez Ahedo, cirujano ortopédico en México, explicó que este crujido no indica ningún daño articular y tiene causas definidas, el agrietamiento de las abolladuras se debe a una condición física normal.

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¿Qué es el "tronido" en los dedos?

Es el ruido que se produce en la parte posterior de los dedos, existe un líquido sinovial que lubrica las articulaciones y contiene gases como oxígeno y nitrógeno. Cuando aumenta la presión, el chasquido libera las articulaciones y no representa ninguna lesión articular.

¿Tronarse los dedos causa artritis?

De acuerdo con el comunicado, los estudios científicos no establecen una relación entre tronarse los dedos y la artritis, así que no existe razón para preocuparse. Un ejemplo es el caso del Dr. Donald Unger, quien durante 60 años se tronó los nudillos de la mano izquierda y al final, ambas manos estaban en perfectas condiciones. Este estudio le ganó el Premio Ig Nobel en 2009.

Panorama de la artritis en México

La artritis representa un problema de salud en México, pues la artrosis afecta cerca al 10% de los adultos, lo que significa que la artritis reumatoide afecta a más de un millón de personas.

De hecho, los factores que sí aumentan el riesgo son el sobrepeso, la genética, la edad y el sedentarismo.

Señales de que debes preocuparte por tus articulaciones

Aunque tronarse los dedos es inofensivo, sí existen síntomas que requieren atención médica:



Dolor persistente después de tronarse los dedos

Inflamación, inflamación o sensación de calor en la articulación

Dificultad para apoyar el brazo, el tronco o el cuadrante

Sensación de bloqueo o rigidez

Ruido constante tipo “arena” en lugar de un ruido de fricción

Estas señales pueden indicar una lesión en el cartílago, por lo que la detección temprana ayuda a generar un diagnóstico rápido y la prevención de complicaciones graves.