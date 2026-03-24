Retiran 90 mil frascos de ibuprofeno infantil por partículas negras

Aproximadamente 90 mil frascos de la suspensión de ibuprofeno infantil de la compañía Taro Pharmaceuticals fueron retirados del mercado en Estados Unidos (EUA), informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Los frascos con la solución sabor a frutos rojos, que se recomienda para niños de 2 a 11 años, fueron retirados de emergencia debido a la presencia de partículas negras y otros contaminantes, de acuerdo con las autoridades.

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¿Cómo es el ibuprofeno para niños que retiraron?

La suspensión oral de ibuprofeno para niños que retiraron consiste en un frasco de 120 mililitros (con 4 onzas líquidas). El medicamento fue fabricado en India por Strides Pharma Inc, la cual produce fármacos genéricos y de venta libre en Estados Unidos.

La FDA comenzó el retiro del medicamento tras recibir quejas por una masa gelatinosa y partículas negras en el producto.

FDA descarta riesgo a la salud

De acuerdo con algunos medios estadounidenses, el retiro de frascos se puso en marcha, a comienzos de marzo y aunque se detectaron estos contaminantes, la FDA aseguró los riesgos a la salud son remotos.

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