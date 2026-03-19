Alzheimer avanza 20 veces más rápido en mujeres, revela estudio de Mayo Clinic

El Alzheimer muestra un comportamiento distinto entre hombres y mujeres, según un estudio reciente de Mayo Clinic publicado en JAMA Network Open. La investigación encontró que la enfermedad puede avanzar mucho más rápido en mujeres cuando aparece junto con otra proteína cerebral relacionada con el Parkinson.

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Este hallazgo ayuda a explicar por qué casi dos de cada tres personas con Alzheimer son mujeres. Los expertos analizaron datos clínicos y cerebrales para entender cómo interactúan distintas proteínas y por qué el deterioro es más agresivo en ciertos casos.

¿Qué encontraron los investigadores?

El estudio detectó que las mujeres con Alzheimer y presencia de alfa-sinucleína presentan un avance del daño cerebral hasta 20 veces más rápido. Este patrón no apareció en hombres con condiciones similares:



La progresión acelerada se relaciona con la proteína tau

Solo se observó una diferencia significativa en mujeres

Refuerza la idea de un riesgo diferenciado por sexo

Este descubrimiento abre nuevas preguntas sobre el origen biológico del Alzheimer y su impacto desigual.

¿Qué es la alfa-sinucleína?

La alfa-sinucleína es una proteína que existe de forma natural en el cerebro. Su función normal está ligada a la comunicación entre neuronas. En enfermedades como el Parkinson, esta proteína forma acumulaciones anormales que dañan las células. Su presencia también aparece en algunas demencias.

¿Por qué es importante la alfa-sinucleína?

Los científicos observaron que esta proteína potencia el avance de la tau, que es un marcador clave del Alzheimer. En mujeres, este efecto resulta mucho más intenso:



Acelera el deterioro cognitivo

Interactúa con procesos neurodegenerativos

Podría ser una nueva diana terapéutica

Esto la convierte en un elemento clave para entender cómo progresa la enfermedad.

¿Cómo se hizo el estudio?

El análisis incluyó a 415 personas del proyecto Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative en Estados Unidos. Se utilizaron diferentes herramientas médicas para evaluar el cerebro:



Análisis de líquido cefalorraquídeo

Resonancias magnéticas durante varios años

Comparación directa entre hombres y mujeres

Este enfoque permitió identificar diferencias claras en la evolución de la enfermedad.

¿Qué dicen los expertos de Mayo Clinic?

La Dra. Kejal Kantarci destacó que reconocer estas diferencias permitirá diseñar tratamientos más personalizados. También ayudará a mejorar los ensayos clínicos.

El Dr. Elijah Mak señaló que el hallazgo abre nuevas líneas de investigación. Comprender esta vulnerabilidad podría revelar objetivos terapéuticos inéditos.

¿Qué cambia esto para los pacientes?

Este descubrimiento puede transformar la forma en que se trata el Alzheimer. La medicina personalizada cobra mayor relevancia en este contexto:



Posibilidad de tratamientos diferenciados por sexo

Desarrollo de fármacos dirigidos a varias proteínas

Mejor comprensión del avance acelerado en mujeres

Esto podría mejorar el diagnóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Próximos pasos de la investigación

Los científicos ahora investigan si este fenómeno también ocurre en otras demencias, como la de cuerpos de Lewy. El objetivo es confirmar si se trata de un patrón general.

Este avance podría redefinir el enfoque de las enfermedades neurodegenerativas. También permitirá diseñar estrategias más eficaces para frenar su progresión.