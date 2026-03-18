Experto revela que la obesidad es una enfermedad y que en México no se trata como tal

La obesidad en México es una crisis de salud pública que afecta a más del 70% de los adultos, según explicó el Dr. Jonathan Genaro Garduño, especialista en obesidad y comorbilidades. El experto, integrante de la Sociedad Mexicana de Obesidad, advierte que el problema va más allá de la alimentación y el ejercicio.

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En entrevista exclusiva para adn Noticias, el médico detalló que esta condición debe tratarse como una enfermedad crónica. Señaló que factores hormonales, psicológicos y sociales influyen en su desarrollo, lo que exige un enfoque integral y profesional para lograr resultados sostenibles.

¿Cómo está la obesidad en México hoy?

México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad adulta y el primero en infantil.

“Tres de cada cuatro mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. En adolescentes, la cifra alcanza a uno de cada tres.” subrayó el especialista

Este panorama impacta la calidad de vida y eleva el riesgo de enfermedades como diabetes e infartos. El crecimiento sostenido de los casos confirma que se trata de una emergencia sanitaria.

¿Por qué es tan difícil controlarla?

El entorno influye de forma directa:



Comida ultraprocesada accesible

Falta de descanso

Estrés y ansiedad

“El ambiente obesogénico y la salud mental complican el control”, explicó el doctor.

Esto impide resultados incluso cuando hay intentos por mejorar hábitos.

La obesidad no es un problema de fuerza de voluntad

El especialista fue claro: “No es una decisión personal”. La obesidad responde a procesos biológicos, hormonales y neurológicos. Este enfoque cambia la manera de tratarla. Deja atrás la culpa y abre paso a intervenciones médicas similares a otras enfermedades crónicas.

Tratamiento integral para la obesidad

El abordaje efectivo combina:



Nutrición especializada

Atención psicológica

Tratamiento médico

“La triada es clave”, afirmó Garduño.

El objetivo es prevenir complicaciones a largo plazo, no solo bajar de peso rápidamente.

¿A quién acudir si quiero tratar la obesidad de verdad?

El experto recomienda:



Especialistas en obesidad

Endocrinólogos o internistas capacitados

Nutriólogos con posgrado

También pidió verificar certificaciones como SCOPE. Esto garantiza atención basada en evidencia.

¿Lo más importante? Quitar el estigma, responde experto

El mensaje central es contundente, “no es tu culpa”, recalca Jonathan Genaro Garduño. El estigma social y médico limita el acceso a tratamiento adecuado.

Eliminar prejuicios permite que más personas busquen ayuda. Esto puede cambiar el rumbo de la obesidad en México a largo plazo.