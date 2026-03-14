Servicios, requisitos y cómo hacer cita en el Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX

El Hospital Oncológico para la Mujer en la CDMX fue inaugurado y aquí te decimos qué servicios ofrecerá, dónde está y qué hacer para recibir atención médica gratuita.

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¿Qué servicios ofrece el hospital?

Este hospital tiene mastógrafos digitales de alta resolución con interpretación de Inteligencia Artificial y cuenta con 20 sillones para quimioterapia, dos quirófanos para cirugía oncológica y un laboratorio de patología robotizado. Además, todas las exploraciones físicas son realizadas por mujeres para mayor comodidad y confianza.

También brindan acompañamiento integral con servicios de psicología, nutrición, clínica del dolor y yoga terapéutico y funciona mediante el siguiente esquema:

Día 0 generas tu cita y tus datos se enlazan al sistema de diagnóstico, el primer día recibes valoración médica completa con mastografía y ultrasonido especializado. El día 14 te entregan tus resultados y diagnósticos y el día 30 inicias tu tratamiento oncológico.

Requisitos para recibir atención médica en el hospital

Para poder agendar una cita en el Hospital Oncológico para la Mujer es necesario acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Avenida Puerto de Mazatlán 269 entre Moctezuma y Luis Echeverría en la colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero.

Deberás presentar una identificación oficial y un pase de referencia de unidades médicas públicas o privadas. Si solo requieres una valoración puedes recibir el servicio médico o la orientación necesaria.

Cabe señalar que el cáncer es una de las enfermedades que más muertes causan en el mundo y el de mama es el más común en mujeres con más de 8 mil muertes anuales y cerca de 25 mil nuevos casos cada año.

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