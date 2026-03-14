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Servicios, requisitos y cómo hacer cita en el Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX

Si quieres recibir atención médica o realizarte estudios oncológicos, te decimos cómo puedes agendar una cita en el Hospital Oncológico para la Mujer.

Citas en el hospital oncológico para la mujer en CDMX
Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX|X: @IMSS_Bienestar

Escrito por: Itandehui Cervantes

El Hospital Oncológico para la Mujer en la CDMX fue inaugurado y aquí te decimos qué servicios ofrecerá, dónde está y qué hacer para recibir atención médica gratuita.

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¿Qué servicios ofrece el hospital?

Este hospital tiene mastógrafos digitales de alta resolución con interpretación de Inteligencia Artificial y cuenta con 20 sillones para quimioterapia, dos quirófanos para cirugía oncológica y un laboratorio de patología robotizado. Además, todas las exploraciones físicas son realizadas por mujeres para mayor comodidad y confianza.

También brindan acompañamiento integral con servicios de psicología, nutrición, clínica del dolor y yoga terapéutico y funciona mediante el siguiente esquema:

Día 0 generas tu cita y tus datos se enlazan al sistema de diagnóstico, el primer día recibes valoración médica completa con mastografía y ultrasonido especializado. El día 14 te entregan tus resultados y diagnósticos y el día 30 inicias tu tratamiento oncológico.

Requisitos para recibir atención médica en el hospital

Para poder agendar una cita en el Hospital Oncológico para la Mujer es necesario acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Avenida Puerto de Mazatlán 269 entre Moctezuma y Luis Echeverría en la colonia La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero.

Deberás presentar una identificación oficial y un pase de referencia de unidades médicas públicas o privadas. Si solo requieres una valoración puedes recibir el servicio médico o la orientación necesaria.

Cabe señalar que el cáncer es una de las enfermedades que más muertes causan en el mundo y el de mama es el más común en mujeres con más de 8 mil muertes anuales y cerca de 25 mil nuevos casos cada año.

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