Tos ferina repunta en México y es tan contagiosa como el sarampión, advierte experta

La tos ferina volvió a encender alertas sanitarias en México tras registrarse un aumento significativo de casos en los últimos años. En adn noticias entrevistamos a la Dra. Patricia Cervantes, Directora Médica de Vacunas en Sanofi Pasteur, quien advierte que esta infección bacteriana altamente contagiosa puede afectar de manera grave a los bebés, especialmente durante su primer año de vida.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta la semana 53 de 2025 se registraron 210 casos confirmados de tos ferina y 733 de síndrome coqueluchoide, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 32 casos confirmados y 291 sospechosos. Patricia Cervantes señala que el incremento podría alcanzar hasta 700% más casos en comparación con años anteriores.

“Es una enfermedad muy importante… a los bebés en el primer año de vida puede ser muy grave. Incluso uno de cada cinco bebés que llegan a tener tosferina puede fallecer.” recalcó Patricia Cervantes para adn Noticias.

¿Cuántos casos hay y por qué preocupa tanto el repunte?

Los datos epidemiológicos muestran un incremento notable de la tos ferina en los últimos años, situación que puso en alerta a especialistas en salud pública. Aunque esta enfermedad suele presentar ciclos de aumento cada tres a cinco años, el actual repunte es mucho más alto de lo habitual.

“La tosferina es muy contagiosa… una persona con tosferina puede contagiar entre 12 a 17 personas.” puntualizó la especialista de Sanofi.

Expertos estiman que el incremento podría ser de hasta 700 % en comparación con registros previos, lo que refleja la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y la vacunación. Este escenario preocupa porque la enfermedad puede pasar desapercibida en adultos y luego transmitirse a bebés.

¿Qué es la tos ferina y cómo se siente al principio?

La tos ferina es una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis. En sus primeras etapas suele confundirse con una gripe común, con síntomas como fiebre leve, congestión nasal y malestar general.

Después de varios días aparece la característica tos intensa y persistente, que puede provocar falta de aire. En casos graves, la falta de oxígeno puede afectar órganos vitales como el cerebro o los riñones.

¿Tan contagiosa como el sarampión?

Los especialistas advierten que la tos ferina tiene un nivel de contagio extremadamente alto. Una sola persona infectada puede transmitir la enfermedad a entre 12 y 17 personas, una tasa similar a la del sarampión.

“Lo más importante es vacunar a tiempo. Las mamás embarazadas y los bebés en sus primeras semanas.” recalcó la doctora Patricia Cervantes.

El problema es que muchos adultos presentan síntomas leves o incluso pasan la infección sin detectarla, pero pueden transmitirla a bebés recién nacidos, quienes tienen mayor riesgo de complicaciones.

¿Por qué los bebés menores de 1 año corren tanto peligro?

Los bebés pequeños son el grupo más vulnerable porque su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado. Además, durante los primeros meses de vida todavía no han completado el esquema de vacunación.

Entre las complicaciones más graves destacan:



Falta de oxígeno que puede dañar el cerebro

Sangrado en ojos y tejidos por la tos intensa

Infecciones adicionales por debilitamiento del organismo

Riesgo de muerte en casos severos

Según especialistas, 1 de cada 5 bebés infectados podría fallecer, lo que explica la preocupación médica ante el repunte.

¿La vacuna de la infancia dura para siempre?

La protección contra la tos ferina no es permanente. Incluso quienes se vacunaron o padecieron la enfermedad pueden perder la inmunidad con el tiempo.

“Tanto si te enfermas como si te vacunas, la inmunidad no dura más de 10 años.” aseguró la especialista.

La protección suele durar alrededor de 10 años, por lo que especialistas recomiendan refuerzos periódicos. En muchos países se promueve la revacunación en adolescentes y adultos para reducir la transmisión hacia los bebés.

¿Cómo nos protegemos? Estrategia en México

Vacunación de mujeres embarazadas desde la semana 20 de gestación

Transferencia de anticuerpos al bebé a través de la placenta

Protección durante los primeros 4 a 6 meses de vida

Esquema infantil a los 2, 4 y 6 meses de edad

Las vacunas hexavalentes (que protegen contra 6 enfermedades) utilizadas en México pueden ofrecer hasta 80% de protección tras completar las dosis.

Señales de alerta para los papás

Catarro o fiebre leve al inicio

Tos intensa que no se detiene

Episodios en los que el bebé se pone morado o tiene dificultad para respirar

Si se detecta en los primeros 5 días, la enfermedad aún puede tratarse con antibióticos. Después, el tratamiento se enfoca en cuidados médicos y apoyo respiratorio.