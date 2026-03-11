Dormir poco acelera 3 enfermedades, revelan expertos en el marco del Día Mundial del Sueño

En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas en salud alertaron que dormir menos de 7 horas diarias se convirtió en un problema creciente a nivel global. La falta de descanso adecuado no solo provoca fatiga durante el día, sino que también incrementa diversos riesgos de dormir poco que afectan:



El metabolismo

La salud mental

El bienestar general

Expertos señalan que el ritmo acelerado de la vida moderna, el estrés laboral y el uso excesivo de dispositivos electrónicos redujeron el tiempo de descanso en muchas personas. Esta tendencia preocupa a la comunidad médica, ya que el sueño es un proceso clave para la recuperación del cuerpo y el equilibrio del sistema nervioso.

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad?

La Organización Mundial de la Salud recomienda distintos rangos:



Para adultos entre 18 y 64 años, lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas cada noche

Para personas mayores de 65 años se aconseja un rango de 7 a 8 horas

Cuando este tiempo se reduce de forma constante, el cuerpo no logra completar sus ciclos de sueño profundo. Esto afecta procesos esenciales como la reparación celular, la regulación hormonal y el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico.

Riesgos de dormir poco

Mayor probabilidad de hipertensión arterial

Incremento en el riesgo de diabetes tipo 2

Deterioro de la memoria y la concentración

De acuerdo con el Dr. Hugo Palafox, especialista en metabolismo humano, la falta de descanso también eleva los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, lo que provoca inflamación y desequilibrios metabólicos.

¿Por qué el sueño es clave para envejecer saludablemente?

Durante las fases profundas del sueño, el cerebro activa un proceso de limpieza que elimina residuos acumulados durante el día. Este mecanismo ayuda a mantener la salud neuronal y fortalece la memoria.

Cuando este proceso no se completa de manera regular, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo. Por esta razón, los especialistas consideran que dormir bien es una estrategia fundamental para conservar la salud mental en la vejez.

Factores comunes que roban horas de sueño

Estrés laboral o preocupaciones constantes

Uso excesivo de celulares, tablets o computadoras

Horarios de sueño irregulares

La luz azul que emiten las pantallas interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Esto dificulta conciliar el descanso y altera el reloj biológico.

Consejos para mejorar tu descanso

Mantener horarios de sueño constantes, incluso en fines de semana

Reducir el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir

Practicar técnicas de relajación, como respiración o meditación

Evitar cafeína, alcohol y comidas pesadas por la noche