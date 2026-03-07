La terapia con ventosas que usan atletas está bajo la lupa y divide a la medicina
La terapia con ventosas se volvió popular entre atletas, pero la ciencia aún debate su eficacia. Conoce los beneficios, riesgos y cuándo evitarla.
La terapia con ventosas se volvió más visible en el mundo del deporte y la fisioterapia. Muchos atletas profesionales muestran en redes sociales las características marcas circulares en su piel, lo que despertó curiosidad sobre esta técnica milenaria. Su objetivo principal es aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y favorecer la recuperación física.
Aunque su origen se remonta a prácticas tradicionales de China y Egipto hace más de 3,500 años, hoy la terapia con ventosas se utiliza en clínicas de fisioterapia y medicina complementaria en varios países. Sin embargo, especialistas señalan que su efectividad aún genera debate en la comunidad científica.
La verdad sobre la terapia con ventosas
Consiste en colocar copas especiales sobre la piel para generar succión. Este vacío provoca que la piel se eleve ligeramente y aumente el flujo sanguíneo en la zona tratada.
Con el tiempo, la técnica evolucionó. Antes se utilizaban cuernos de animales o bambú; ahora se emplean ventosas de vidrio, silicona o plástico con sistemas de vacío más controlados.
¿Cómo funciona?
A diferencia de un masaje tradicional que presiona los músculos hacia abajo, las ventosas producen presión negativa que “tira” del tejido hacia arriba. Esto puede:
- Estimular la circulación sanguínea
- Movilizar la fascia muscular
- Reducir tensión en zonas rígidas
Algunos expertos creen que esta reacción puede disminuir inflamación y mejorar la recuperación muscular.
Tipos principales
- Ventosas secas: Solo utilizan succión sobre la piel. Son las más usadas en fisioterapia deportiva
- Ventosas húmedas (hijama): Incluyen pequeñas incisiones superficiales para extraer una pequeña cantidad de sangre
La segunda técnica requiere condiciones médicas estrictas para evitar infecciones.
Efectividad según la ciencia
La investigación científica ofrece resultados mixtos. Algunos estudios indican que puede aliviar el dolor de cuello o espalda baja durante periodos cortos.
Meta-análisis publicados en revistas médicas señalan que el efecto puede ser comparable al placebo o a otros tratamientos físicos.
Por ello, varios especialistas consideran que la terapia con ventosas funciona mejor como complemento y no como tratamiento principal.
Beneficios
- Alivio temporal del dolor muscular
- Mejora de la circulación local
- Mayor flexibilidad y movilidad
- Reducción de la tensión en músculos sobrecargados
En deportistas, se utiliza sobre todo para acelerar la recuperación tras entrenamientos intensos.
Los 9 riesgos y efectos secundarios
Aunque suele considerarse segura, la terapia con ventosas puede provocar algunos efectos adversos:
- Marcas circulares en la piel
- Fatiga leve después de la sesión
- Mareos o náuseas
- Quemaduras si se usa fuego de forma incorrecta
- Ampollas o irritación cutánea
- Infecciones en ventosas húmedas
- Posible irritación nerviosa
- Picazón o anemia leve en sesiones repetidas
- Raras complicaciones vasculares
La mayoría de estos problemas se evita con un profesional capacitado.
Contraindicaciones
No todas las personas pueden usar esta técnica. Se recomienda evitarla en casos como:
- Trastornos de coagulación
- Uso de anticoagulantes
- Heridas abiertas o infecciones en la piel
- Várices avanzadas o trombosis
- Embarazo en abdomen o zona lumbar
Ante cualquier duda, es recomendable consultar a un médico.
Alternativas
Existen otras terapias que también ayudan a tratar dolor muscular o tensión:
- Masajes terapéuticos
- Acupuntura
- Ejercicios de fisioterapia
- Yoga o estiramientos guiados
- Medicamentos antiinflamatorios bajo supervisión médica
Estas opciones cuentan con mayor respaldo científico en algunos casos.
Consejos antes de la primera sesión
Si estás pensando en probar la terapia con ventosas, expertos sugieren seguir algunas recomendaciones básicas:
- Acudir con un fisioterapeuta certificado
- Mantener buena hidratación antes y después
- Preguntar el tipo de ventosas que se usarán
- Observar cualquier reacción en la piel tras la sesión
La clave es usarla como complemento dentro de un tratamiento integral para el cuidado muscular.
