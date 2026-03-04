Romper el estigma del VPH: El virus que la mayoría tendrá alguna vez y del que aún se habla poco

En el marco del Día Internacional de Concientización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), expertos llaman a romper con el tabú que lo ha convertido en un tema "exclusivamente femenino". Hoy, la narrativa cambia: el VPH es una infección de transmisión sexual que afecta a todos, y su prevención requiere un enfoque colectivo sin culpas ni prejuicios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es VPH y qué causa?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VPH es la infección de transmisión sexual más común a nivel global, y la mayoría de las personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de su vida. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que el cáncer cervicouterino –vinculado al virus– ocupa el segundo lugar en incidencia entre mujeres, con cerca de 13 casos por cada 100 mil mujeres. Sin embargo, el estigma persiste y agrava el impacto en la salud mental, física y sexual de las personas.

VPH cómo se contagia

Uno de los mitos más dañinos es asociar el VPH con "promiscuidad" o un número elevado de parejas. La realidad es otra: el virus se transmite fácilmente sin protección, incluso en la primera relación sexual, y puede permanecer latente durante años sin síntomas. "No es un marcador moral, sino un virus tratable y curable si se detecta a tiempo", enfatizan especialistas.

El VPH afecta a todos, sin embargo, muchas personas nunca han oído hablar de él.

Conócelo. 👇👇#TuUniversum pic.twitter.com/tmZuVSyAx0 — Universum Museo (@UniversumMuseo) March 5, 2026

Otro error común es culpar de infidelidad su aparición en un estudio reciente. El VPH puede estar "silencioso" en el cuerpo por largo tiempo, lo que significa que no necesariamente proviene de la pareja actual.

VPH en hombres

Los hombres tampoco están exentos: el virus provoca cánceres como el anal, de pene y orofaringeo, y ellos lo transmiten igual. Por eso, la vacunación es clave para ambos géneros, junto con el uso de condón, chequeos anuales y un diálogo honesto. Comunidades como JOYclub promueven la responsabilidad colectiva, fomentando el sexo seguro y revisiones médicas regulares.

Eliminar el estigma no solo salva vidas, sino que fortalece la salud sexual de la sociedad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.