Pruebas gratuitas y rápidas de VIH, Hepatitis C y Sífilis en CDMX; sede y horarios

El Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México (CDMX) ofrece pruebas gratuitas y rápidas para detectar VIH, Hepatitis C y Sífilis en un espacio especializado del Centro Histórico. El servicio opera sin cita previa y prioriza la confidencialidad, con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno.

Las pruebas se realizan mediante una pequeña muestra de sangre del dedo y los resultados se entregan en minutos. Detectar estas infecciones a tiempo permite iniciar tratamiento y evitar complicaciones, además de reducir la cadena de transmisión en la capital.

El programa se enfoca en jóvenes, aunque cualquier persona puede acudir. Las pruebas gratuitas se aplican de manera simultánea para las tres infecciones, lo que facilita un diagnóstico integral en una sola visita.

Esta estrategia responde al aumento de casos de infecciones de transmisión sexual en zonas urbanas. Autoridades de salud destacan que el diagnóstico temprano mejora la calidad de vida y reduce riesgos a largo plazo.

¿Dónde se realizan estas pruebas?

El servicio se brinda en el Espacio Interactivo en Salud para Jóvenes “Impulso de la Santísima”, ubicado en Calle de la Santísima 10, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Se encuentra a una cuadra del Metro Zócalo.

La ubicación estratégica facilita el acceso en transporte público. Esto amplía el alcance del programa y elimina barreras económicas y geográficas.

Días y horarios de atención

Las jornadas se realizan martes, miércoles y jueves, de 10:00 a 13:00 horas. El acceso es por orden de llegada y se entregan alrededor de 30 fichas por día.

El cupo limitado obliga a acudir temprano. Esta organización permite mantener la calidad y confidencialidad del servicio.

Características del servicio

Las pruebas son gratuitas, anónimas y no requieren identificación oficial. El proceso es rápido y el personal capacitado orienta en caso de resultado reactivo.

Si la prueba resulta positiva, se canaliza al sistema público de salud para confirmación y tratamiento sin costo, lo que garantiza continuidad en la atención.

¿Por qué es importante hacerse la prueba?

Muchas infecciones no presentan síntomas en etapas iniciales. Sin diagnóstico, pueden avanzar y generar complicaciones graves.

Especialistas subrayan que la sífilis y la hepatitis C tienen tratamiento y, en muchos casos, cura. El VIH es controlable con terapia oportuna.

Consejos prácticos para tu visita

Se recomienda llegar antes de las 10:00 horas para asegurar ficha. Llevar identificación es opcional, pero útil para seguimiento médico.

Para información actualizada, el INJUVE publica detalles en su sitio web y en redes sociales oficiales.

Tratamientos gratuitos para estas infecciones

La CDMX cuenta con clínicas especializadas y centros de salud sexual que ofrecen tratamiento gratuito. Tras un resultado confirmatorio, los pacientes acceden a medicamentos y seguimiento.