Los riesgos de padecer cisticercosis en temporada de calor, ISSSTE explica cómo cuidarse

La cisticercosis y neurocisticercosis no se adquieren por comer cerdo, sino por ingerir huevos del parásito por mala higiene y contaminación fecal.

cisticercosis y neurocisticercosis
Muchas personas piensan que consumir cerdo es la causa directa de quistes en el cerebro, pero la realidad es más precisa: la cisticercosis no se adquiere por comer carne de cerdo, sino por ingerir huevos microscópicos del parásito Taenia solium (conocida como la solitaria del cerdo) a través de la falta de higiene.|Getty Images
Notas,
Salud

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La creencia de que comer carne de cerdo causa quistes en el cerebro persiste en México y otros países de América Latina. Sin embargo, especialistas en infectología explican que la cisticercosis y neurocisticercosis no se originan por ingerir carne, sino por consumir huevos microscópicos del parásito Taenia solium debido a deficiencias de higiene.

Este problema de salud pública aparece cuando una persona ingiere los huevos del parásito a través de agua o alimentos contaminados. La confusión surge porque el cerdo participa en el ciclo del parásito, pero el mecanismo de contagio es distinto al que muchos imaginan.

¿La carne de cerdo provoca quistes en el cerebro?

Comer carne de cerdo cruda o mal cocida puede causar teniasis, que es la presencia de la lombriz adulta en el intestino. No produce quistes en el cerebro.

La neurocisticercosis ocurre cuando se ingieren huevos del parásito por vía fecal-oral. Esto sucede por manos sucias, agua no potable o alimentos contaminados. La diferencia es clave para evitar estigmas alimentarios.

¿Cómo se transmite realmente la infección?

El ciclo inicia cuando una persona con teniasis elimina huevos en sus heces. Si no existe saneamiento adecuado, estos contaminan el entorno.

Otra persona puede ingerirlos mediante:

  • Agua sin tratar
  • Verduras mal lavadas
  • Manipulación de alimentos sin higiene

En el cuerpo, las larvas forman quistes en músculos, ojos o cerebro.

cisticercosis y neurocisticercosis
La cisticercosis (y su forma más grave, la neurocisticercosis con quistes en el cerebro) solo se adquiere al ingerir huevos microscópicos del parásito Taenia solium, nunca por comer carne de cerdo u otro alimento que contenga las larvas (cisticercos).|Getty Images

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes?

Los quistes pueden permanecer años sin manifestarse. Cuando generan inflamación, aparecen signos clínicos.

Los más comunes son:

  • Convulsiones
  • Dolores de cabeza intensos
  • Náuseas y vómitos
  • Alteraciones visuales
  • Confusión o desmayos

La gravedad depende de la ubicación y cantidad de quistes.

¿Cómo se puede prevenir de manera efectiva?

La prevención es sencilla y depende de hábitos básicos:

  • Lavarse las manos antes de comer y después del baño
  • Consumir agua potable o hervida
  • Cocinar el cerdo a 63–71 °C
  • Lavar frutas y verduras

Autoridades sanitarias subrayan que la higiene corta la cadena de transmisión y protege a la comunidad.

