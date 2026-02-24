Los riesgos de padecer cisticercosis en temporada de calor, ISSSTE explica cómo cuidarse

La creencia de que comer carne de cerdo causa quistes en el cerebro persiste en México y otros países de América Latina. Sin embargo, especialistas en infectología explican que la cisticercosis y neurocisticercosis no se originan por ingerir carne, sino por consumir huevos microscópicos del parásito Taenia solium debido a deficiencias de higiene.

Este problema de salud pública aparece cuando una persona ingiere los huevos del parásito a través de agua o alimentos contaminados. La confusión surge porque el cerdo participa en el ciclo del parásito, pero el mecanismo de contagio es distinto al que muchos imaginan.

¿La carne de cerdo provoca quistes en el cerebro?

Comer carne de cerdo cruda o mal cocida puede causar teniasis, que es la presencia de la lombriz adulta en el intestino. No produce quistes en el cerebro.

La neurocisticercosis ocurre cuando se ingieren huevos del parásito por vía fecal-oral. Esto sucede por manos sucias, agua no potable o alimentos contaminados. La diferencia es clave para evitar estigmas alimentarios.

¿Cómo se transmite realmente la infección?

El ciclo inicia cuando una persona con teniasis elimina huevos en sus heces. Si no existe saneamiento adecuado, estos contaminan el entorno.

Otra persona puede ingerirlos mediante:



Agua sin tratar

Verduras mal lavadas

Manipulación de alimentos sin higiene

En el cuerpo, las larvas forman quistes en músculos, ojos o cerebro.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes?

Los quistes pueden permanecer años sin manifestarse. Cuando generan inflamación, aparecen signos clínicos.

Los más comunes son:



Convulsiones

Dolores de cabeza intensos

Náuseas y vómitos

Alteraciones visuales

Confusión o desmayos

La gravedad depende de la ubicación y cantidad de quistes.

¿Cómo se puede prevenir de manera efectiva?

La prevención es sencilla y depende de hábitos básicos:



Lavarse las manos antes de comer y después del baño

Consumir agua potable o hervida

Cocinar el cerdo a 63–71 °C

Lavar frutas y verduras

Autoridades sanitarias subrayan que la higiene corta la cadena de transmisión y protege a la comunidad.