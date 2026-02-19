Urolitina A, el suplemento que los expertos en longevidad están sumando a su dieta en 2026 y por qué

En 2026 crece el interés por la urolitina A, un compuesto que promete apoyar la salud celular y retrasar el envejecimiento. Su creciente popularidad entre expertos en longevidad se debe a evidencia científica y ensayos clínicos que demuestran beneficios concretos en función de su impacto en la mitocondria y otros sistemas clave del organismo. Te contamos cómo la puedes incluir en tu dieta.

¿Qué es la urolitina A?

La urolitina A (UA) es un compuesto postbiótico que mejora la salud celular al promover la mitofagia (reciclaje de mitocondrias dañadas), lo que se traduce en mayor fuerza, resistencia muscular y longevidad. Estudios en animales han demostrado mejoras en la esperanza de vida, mientras que en humanos la suplementación aumenta la función mitocondrial y reduce la inflamación.

Beneficios clave para la longevidad:



Salud mitocondrial y muscular: Aumenta la energía celular y combate la pérdida muscular relacionada con la edad (sarcopenia). Los ensayos clínicos muestran un aumento de fuerza del 12% y de resistencia del 17% con dosis de 500-1000 mg diarios.

Mitofagia: Activa el proceso de limpieza de mitocondrias viejas, fundamental para el antienvejecimiento celular.

Reducción de Inflamación: Actúa como un potente antiinflamatorio y antioxidante.

Apoyo al sistema inmune: Nuevos estudios sugieren que ayuda a combatir el envejecimiento del sistema inmunológico, revitalizando células madre sanguíneas.

¿De qué alimentos de la dieta se puede obtener la urolitina A?

Aunque se genera en el intestino a partir de elagitaninos presentes en alimentos como granadas, nueces y bayas, solo una pequeña parte de la población produce niveles significativos de manera natural.

La capacidad de producir urolitina A depende de la microbiota intestinal individual; no todas las personas la generan eficientemente, estimándose que solo alrededor del 40% de las personas son productoras eficientes; por ello, se utilizan suplementos.

A pesar del interés por la suplementación, expertos coinciden en que la urolitina A debe formar parte de un enfoque que incluya una alimentación balanceada, ejercicio regular y manejo del estrés. Su suplementación es considerada una herramienta que complementa, pero no sustituye, hábitos saludables.

