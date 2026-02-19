Especialista aclara dudas sobre la pastilla del día siguiente tras aumento de relaciones sexuales entre adolescentes

En México, el inicio de la vida sexual ocurre cada vez con menos información médica. La ENSANUT 2023 revela que el 22.8% de los adolescentes ya tuvo su primera relación sexual y 1 de cada 5 no utilizó ningún método anticonceptivo. Solo una tercera parte buscó orientación profesional.

Este escenario preocupa a especialistas como el Dr. Julio Morfín, gineco-obstetra y Gerente Médico en IFA Celtics, quien en entrevista exclusiva para adn Noticias advierte que la falta de educación sexual incrementa embarazos no planeados y desinformación sobre la anticoncepción de emergencia entre adolescentes.

El peso del tabú y los embarazos no planeados

La sexualidad femenina aún enfrenta estigmas. Aunque existe mayor apertura, persisten prejuicios que limitan el acceso a información clara.

El impacto es directo, 60% de los embarazos en adolescentes no son planeados y 40% no son deseados. Esto eleva riesgos médicos y afecta proyectos de vida.

¿Qué es (y qué no es) la píldora de emergencia?

La pastilla del día siguiente contiene levonorgestrel, avalado por la OMS. No es abortiva y no interrumpe un embarazo existente.

Tampoco afecta la fertilidad futura. Su función consiste en retrasar o evitar la ovulación. Sin óvulo, no existe fecundación.

¿Cómo y cuándo tomarla?

La efectividad depende del momento. Dentro de la primera hora alcanza 99%. Hasta 72 horas baja a 88%.

Después mantiene 72% hasta el quinto día. No protege relaciones posteriores sin condón.

Mitos sobre los efectos secundarios

Existe temor a daños hormonales severos. El especialista aclara que es un método seguro.

Puede provocar dolor de cabeza, náuseas o alteraciones menstruales leves si se usa con frecuencia excesiva.

Las infecciones no se previenen con pastillas ni DIU

La píldora y el DIU no previenen Infecciones de Transmisión Sexual. Solo el condón ofrece esa protección.

Apenas 10% de los jóvenes lo usa en su primera relación. La educación integral resulta urgente.

El consejo del experto

El Dr. Morfín recomienda elegir métodos anticonceptivos en pareja y con asesoría médica.

Las redes sociales no sustituyen la consulta profesional. Informarse protege la salud y el futuro de los adolescentes.