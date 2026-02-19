Especialista aclara dudas sobre la pastilla del día siguiente tras aumento de relaciones sexuales entre adolescentes
Datos de ENSANUT 2023 revelan que 1 de cada 5 adolescentes en México no usó anticonceptivo en su primera relación e inició su vida sexual sin orientación médica
En México, el inicio de la vida sexual ocurre cada vez con menos información médica. La ENSANUT 2023 revela que el 22.8% de los adolescentes ya tuvo su primera relación sexual y 1 de cada 5 no utilizó ningún método anticonceptivo. Solo una tercera parte buscó orientación profesional.
Este escenario preocupa a especialistas como el Dr. Julio Morfín, gineco-obstetra y Gerente Médico en IFA Celtics, quien en entrevista exclusiva para adn Noticias advierte que la falta de educación sexual incrementa embarazos no planeados y desinformación sobre la anticoncepción de emergencia entre adolescentes.
El peso del tabú y los embarazos no planeados
La sexualidad femenina aún enfrenta estigmas. Aunque existe mayor apertura, persisten prejuicios que limitan el acceso a información clara.
El impacto es directo, 60% de los embarazos en adolescentes no son planeados y 40% no son deseados. Esto eleva riesgos médicos y afecta proyectos de vida.
¿Qué es (y qué no es) la píldora de emergencia?
La pastilla del día siguiente contiene levonorgestrel, avalado por la OMS. No es abortiva y no interrumpe un embarazo existente.
Tampoco afecta la fertilidad futura. Su función consiste en retrasar o evitar la ovulación. Sin óvulo, no existe fecundación.
¿Cómo y cuándo tomarla?
La efectividad depende del momento. Dentro de la primera hora alcanza 99%. Hasta 72 horas baja a 88%.
Después mantiene 72% hasta el quinto día. No protege relaciones posteriores sin condón.
Mitos sobre los efectos secundarios
Existe temor a daños hormonales severos. El especialista aclara que es un método seguro.
Puede provocar dolor de cabeza, náuseas o alteraciones menstruales leves si se usa con frecuencia excesiva.
Las infecciones no se previenen con pastillas ni DIU
La píldora y el DIU no previenen Infecciones de Transmisión Sexual. Solo el condón ofrece esa protección.
Apenas 10% de los jóvenes lo usa en su primera relación. La educación integral resulta urgente.
El consejo del experto
El Dr. Morfín recomienda elegir métodos anticonceptivos en pareja y con asesoría médica.
Las redes sociales no sustituyen la consulta profesional. Informarse protege la salud y el futuro de los adolescentes.
