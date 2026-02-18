Químicos en el papel higiénico aumentaría riesgo de cáncer de colon, revela estudio

Un estudio publicado en Environmental Science & Technology Letters reveló la presencia de químicos potencialmente dañinos para la salud a largo plazo en distintas marcas de papel higiénico. Los investigadores analizaron cómo estas sustancias, usadas para mejorar resistencia y textura, llegan a las aguas residuales tras su uso doméstico.

Aunque no existe evidencia directa que confirme que usar papel higiénico cause cáncer de colon, la comunidad científica advierte sobre la exposición acumulativa a estos compuestos a través del agua potable. La preocupación radica en su persistencia ambiental y su capacidad de permanecer en el organismo durante años.

¿Existe un vínculo directo entre el papel higiénico y el cáncer de colon?

No hay pruebas científicas que demuestren que el contacto directo con el papel provoque cáncer. El riesgo no surge por el uso inmediato del producto.

El problema aparece cuando los residuos liberan químicos potencialmente dañinos para la salud a largo plazo en el sistema de aguas residuales. Estudios en Chemosphere sugieren que la exposición prolongada a estas sustancias puede relacionarse con alteraciones celulares vinculadas al cáncer colorrectal.

¿Cuáles son los compuestos en el papel higiénico relacionados con el cáncer de colon?

Los análisis detectaron compuestos precursores que, al degradarse, se transforman en sustancias altamente tóxicas y persistentes. Entre ellos destaca el 6:2 diPAP, que puede convertirse en químicos asociados con daño celular.

Otras variantes afectan la barrera intestinal y favorecen inflamación crónica. Este proceso se considera un factor que incrementa el riesgo de tumores en el colon cuando la exposición es constante.

¿Qué otros cánceres se asocian?

Investigaciones publicadas en Environmental Research y la revista Cancers señalan vínculos con cáncer de riñón y testicular. El riñón resulta vulnerable porque filtra estos contaminantes del torrente sanguíneo.

También se observan asociaciones con cáncer de mama y ovario. Estas sustancias interfieren en procesos hormonales y pueden alterar mecanismos genéticos relacionados con el desarrollo tumoral.

¿Cuáles son los síntomas de alerta del cáncer de colon?

El cáncer colorrectal suele avanzar sin señales claras en etapas iniciales. Cambios persistentes en evacuaciones, sangrado rectal y dolor abdominal constante requieren evaluación médica.

La pérdida de peso inexplicada y la fatiga extrema también son señales de alerta. Autoridades como los CDC y el NHS recomiendan chequeos preventivos y vigilancia digestiva periódica, sobre todo en adultos mayores de 45 años.

