Siguen las muertes por Covid-19 en México y se propagan contagios

El Covid-19 no es cosa del pasado, pues aunque actualmente el foco está en el brote de sarampión, continúan registrándose casos en México, muchos de ellos que se complican y mueren debido a la enfermedad.

El Covid-19 es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y llegó a convertirse en una pandemia de 2020 hasta 2023, la cual dejó millones de personas muertas y miles más con secuelas.

Hidalgo registra primera muerte por Covid-19 en 2026

El estado de Hidalgo confirmó su primera muerte por Covid-19 en lo que va de 2026, según los últimos datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral de la Secretaría de Salud.

En lo que va del año se han confirmado 126 casos positivos de Covid-19 y 7 defunciones. Los más afectados pertenecen al grupo de 90 a 94 años, seguido del de 1 a 4 y luego de 80 a 84 años.

¿Cuánto casos de Covid-19 tiene Hidalgo?

Al corte del 9 de febrero, Hidalgo suma 904 casos sospechosos y 15 casos confirmados, por lo que es importante que los habitantes de la entidad protejan y continúen inmunizándose cada año.

Así afecta a las personas la nueva variante de COVID-19, MV. 1

¿Cuáles son los estados con más contagios de Covid-19?

Ciudad de México: 35 casos

Estado de México: 12 casos

Guanajuato: 7 casos

Chihuahua: 5 casos

Sonora: 4 casos

Tlaxcala: 4 casos

¿Cómo se propaga el Covid-19?

El Covid-19 se contagia a través de partículas infecciosas que las personas enfermas expulsan al respirar, toser o estornudar. Los síntomas más comunes son fiebre, escalofríos y dolor de garganta y pueden durar hasta 10 días, aunque con tratamiento puede aligerarse.

