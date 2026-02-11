Investigación revela que la vacuna contra el herpes zóster sirve para prevenir demencia

Una nueva línea de investigación científica sugiere que la vacuna contra el herpes zóster podría reducir el riesgo de demencia o retrasar su aparición en adultos mayores. Estudios recientes en Canadá, Australia y Europa observaron una menor incidencia de deterioro cognitivo entre personas vacunadas.

La evidencia más sólida proviene de un análisis publicado en The Lancet Neurology, que aprovechó cambios en políticas públicas de vacunación para comparar poblaciones casi idénticas. Los resultados refuerzan la hipótesis de que prevenir la reactivación viral podría proteger la salud cerebral a largo plazo.

¿Qué es la demencia y por qué es un problema tan grande?

La demencia es un trastorno progresivo que afecta memoria, pensamiento y autonomía diaria. La Organización Mundial de la Salud la ubica como una de las principales causas de discapacidad en adultos mayores.

Se estima que para 2050 podría afectar a 150 millones de personas en el mundo, lo que representa un enorme reto sanitario, social y económico.

¿Cómo surgió la idea de que la vacuna podría proteger el cerebro?

El virus varicela-zóster permanece latente en el cuerpo tras la infancia y puede reactivarse décadas después. Esta reactivación se vinculó con inflamación crónica del sistema nervioso.

Científicos plantean que evitar esos episodios inflamatorios mediante vacunación podrían reducir daños neuronales asociados con enfermedades como el Alzheimer.

El estudio clave en Canadá: ¿Qué encontraron?

Investigadores analizaron datos de casi 250 mil adultos mayores en Ontario. Un grupo recibió vacunación gratuita según su año de nacimiento, mientras otro no.

Quienes tuvieron acceso a la vacuna mostraron cerca de 2 puntos porcentuales menos diagnósticos de demencia en cinco años, una diferencia estadísticamente significativa.

¿Funciona también con la vacuna moderna Shingrix?

Análisis recientes indican que la versión recombinante Shingrix también se asocia con menor riesgo de demencia, incluso con reducciones cercanas al 50% en algunos modelos.

Esto resulta relevante porque es la vacuna más utilizada actualmente por su mayor eficacia contra el herpes zóster.

Otro beneficio: Envejecimiento biológico más lento

Un estudio de la Universidad del Sur de California encontró menor inflamación crónica y envejecimiento epigenético más pausado en personas vacunadas.

Estos efectos se mantuvieron durante varios años, lo que sugiere un impacto profundo en procesos de envejecimiento.

¿Qué significa esto para la prevención?

Aunque aún faltan ensayos clínicos aleatorizados, los expertos consideran que la vacunación podría convertirse en una estrategia accesible para proteger el cerebro.

Además de prevenir la culebrilla, ahora podría sumar beneficios cognitivos clave para una población cada vez más longeva.

