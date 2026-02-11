Kiwi y otros alimentos que debes incluir en tu dieta para una vista más clara y no borrosa

El kiwi se ha posicionado como una de las frutas más completas para cuidar la vista debido a sus propiedades. Más allá de su sabor refrescante, el kiwi destaca como un aliado natural para la salud visual.

De acuerdo con especialistas, una alimentación equilibrada es clave para preservar una buena visión a largo plazo, especialmente ante factores como la exposición prolongada a pantallas o la radiación solar.

Especialistas en oftalmología lo recomiendan para prevenir cataratas, degeneración macular y otros trastornos relacionados con el envejecimiento ocular, ¿qué es lo que lo hace tan bueno?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el kiwi es bueno para la vista?

De acuerdo con Sight Research UK , el kiwi fortalece la vista y es excelente para la salud ocular debido a su alto contenido de vitaminas A, C, E y luteína, antioxidantes que protegen contra la degeneración macular, cataratas y envejecimiento visual. Ayuda a producir colágeno, mejora la circulación sanguínea ocular y protege contra la radiación ultravioleta.

Beneficios clave del kiwi para la vista:



Alto contenido de vitamina C: Es un antioxidante potente que protege la retina y el cristalino, previniendo enfermedades como las cataratas.

Vitamina A y luteína: Esenciales para mejorar la visión nocturna y proteger los ojos contra la luz azul dañina.

Salud vascular: La vitamina C ayuda a mantener en buen estado los vasos sanguíneos y músculos del globo ocular.

Prevención del envejecimiento ocular: El aporte combinado de vitaminas antioxidantes ayuda a retrasar el desgaste ocular asociado a la edad.

Incluir kiwi regularmente en la dieta, junto con una alimentación equilibrada, es una forma efectiva de mantener los ojos sanos y mejorar la salud visual.

¿Qué otros alimentos son buenos para la vista?

Recuerda que es de suma importancia realizar revisiones visuales periódicas con un especialista. Si quieres disfrutar de unos ojos sanos, además de usar lentes y lágrimas artificiales, asegúrate de incluir en tu dieta alimentos ricos en vitaminas para la vista, otras opciones son:



Aceite de oliva: Rico en Omega-3, Omega-6 y vitamina E. Ayuda a prevenir el ojo seco y la degeneración macular.

Zanahoria (y verduras naranjas): Contienen betacaroteno, que se transforma en vitamina A. Mejora la visión nocturna y protege la retina.

Salmón y pescado azul: Fuente de Omega-3. Previene problemas como la degeneración macular y la retinopatía.

Frutos secos: Aportan vitamina E, Omega-3, zinc y selenio. Protegen frente a cataratas y daños en la mácula.

Espinacas y hojas verdes: Ricas en luteína, zeaxantina y vitamina A. Protegen la retina y ayudan contra la sequedad ocular.

Leche: Fuente de vitamina A. Refuerza la conjuntiva y ayuda a combatir la sensibilidad a la luz.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.