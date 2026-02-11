inklusion.png Sitio accesible
Tratamiento común contra el dolor crónico aumenta riesgo de demencia, revela estudio

Investigadores detectaron que el medicamento para controlar, tratar y aliviar el dolor crónico genera riesgo de demencia y afecta a adultos menores de 50 años.

Salud

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

Un medicamento ampliamente utilizado para tratar el dolor crónico encendió las alertas en la comunidad médica tras ser vinculado con un mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo. La investigación, publicada en julio de 2025 en la revista científica Regional Anesthesia & Pain Medicine, analizó datos de más de 52 mil adultos con dolor lumbar crónico en Estados Unidos.

Los resultados sugieren que la gabapentina es la que genera el riesgo de demencia y podría aumentar de forma considerable cuando el fármaco se consume de manera prolongada, especialmente en personas que reciben múltiples prescripciones a lo largo de varios años, lo que abre un nuevo debate sobre su uso a largo plazo.

¿Qué revela el estudio sobre el riesgo de demencia?

El análisis mostró que los pacientes con al menos seis prescripciones de gabapentina presentaron un aumento del 29% en el riesgo de desarrollar demencia y un 85% más de probabilidades de sufrir deterioro cognitivo leve.

Cuando el consumo superó las 12 recetas en un periodo de 10 años, el riesgo de demencia se elevó hasta un 40%, lo que indica una relación progresiva entre la frecuencia de uso y los efectos neurológicos.

¿Cómo afecta a diferentes grupos de edad?

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el impacto en adultos menores de 65 años. En personas entre 18 y 64 años, el riesgo de demencia se duplicó y el deterioro cognitivo aumentó más del doble.

El grupo de 35 a 49 años mostró las cifras más altas, con probabilidades que se triplicaron, lo que rompe con la idea de que estos padecimientos solo afectan a adultos mayores.

Usos comunes de la gabapentina

La gabapentina se prescribe para aliviar dolor neuropático, convulsiones y síndrome de piernas inquietas. Su popularidad se debe a que no genera dependencia como los opioides.

Sin embargo, actúa reduciendo la comunicación entre neuronas, lo que podría explicar los efectos negativos sobre la memoria y otras funciones cognitivas con el paso del tiempo.

¿Es una causa directa o solo una asociación?

Los autores aclararon que el estudio es observacional y no prueba una relación causal directa. Aun así, recomendaron un seguimiento médico más estricto y nuevas investigaciones para entender cómo este medicamento podría influir en la salud cerebral a largo plazo.

