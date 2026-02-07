Ejercicio funciona como antidepresivo natural, revela experto UNAM

La actividad física regular puede convertirse en un antidepresivo natural altamente efectivo, capaz de generar cambios positivos directos en el cerebro. Así lo afirmó Alonso Martínez Canabal, profesor del Departamento de Biología Celular de la UNAM, al destacar los beneficios neurológicos y emocionales del movimiento constante.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El especialista explicó que el ejercicio no solo fortalece el cuerpo, sino que mejora funciones cerebrales vinculadas con el bienestar, la memoria y el control emocional, ofreciendo una herramienta accesible para enfrentar la depresión y el estrés crónico.

La presión social, el acoso escolar, las expectativas académicas y los cambios físicos son factores que pueden aumentar el riesgo de depresión en jóvenes. Infografía de @Ciencia_UNAM 👇. pic.twitter.com/a4RU0h54R8 — UNAM (@UNAM_MX) February 3, 2026

¿Cómo ayuda el ejercicio a combatir la depresión?

El ejercicio eleva los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores responsables del placer, la motivación y el equilibrio emocional. Este incremento genera una sensación de bienestar sostenida.

Entre sus principales efectos se encuentran:



Mejora del estado de ánimo

Reducción de tristeza persistente

Aumento de energía mental

¿Por qué el estrés y la depresión afectan tanto al cerebro?

El estrés prolongado libera cortisol, una hormona que daña estructuras cerebrales clave como el hipocampo y la corteza prefrontal. Estas áreas regulan memoria, emociones y toma de decisiones.

Sus efectos incluyen disminución de neuronas, pérdida de motivación y dificultad para procesar experiencias de forma positiva.

¿Qué mecanismos mantienen la depresión?

El experto señala procesos como:



Rumiación constante de pensamientos negativos

Interpretaciones pesimistas de la realidad

Memorias emocionales distorsionadas

Este ciclo refuerza el malestar y dificulta salir del estado depresivo.

Beneficios del ejercicio en el hipocampo y la reparación cerebral

Estudios de imagen cerebral revelan que personas activas presentan un hipocampo más grande y funcional. Esto favorece la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional.

Además, el ejercicio impulsa nuevas conexiones neuronales y mecanismos de autorreparación.

¿Qué tipo de ejercicio se recomienda?

El ejercicio aeróbico moderado es el más efectivo, como caminar rápido, correr suave o nadar, practicado de forma constante y sin excesos.

Recomendaciones prácticas

Mantener rutinas regulares

Combinar actividad física con hábitos mentales positivos

Buscar apoyo profesional en casos graves

Adicción en adolescentes: Cómo el consumo está relacionado con la ansiedad y depresión

Estas recomendaciones permiten potenciar los beneficios del antidepresivo natural que ofrece el movimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.