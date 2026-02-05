Seguro médico para estudiantes gratis; requisitos para tener acceso a consultas, estudios y más

Todos los estudiantes de educación media superior y superior incluyendo posgrado tienen derecho a recibir atención médica gratuita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así que si eres alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aquí te decimos cómo darte de alta en le seguro médico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué servicios ofrece el seguro para estudiantes?

El Seguro de Salud para Estudiantes ofrece:

Consulta médica

Análisis de laboratorio y rayos X

Dotación de medicamentos

Servicios de hospitalización

Asistencia médico quirúrgica

Asistencia obstétrica

Para que tengas un mejor servicio te recomendamos acudir puntualmente a las citas programadas señalada en la Cartilla Nacional de Salud.

Siempre debes tener a la mano tu Número de Seguridad Social. En caso de emergencia acude al Servicio de Urgencias de la Clínica u Hospital que te corresponda y da tu NSS.

En caso de que no quieran brindarte servicio debes comunicarte a la Subdelegación No. 8 del IMSS, Jefatura del Departamento de Afiliación y Vigencia al teléfono 5481-1890 ext. 21250.

Requisitos y registro

Este derecho inicia al ser aceptado en la UNAM y no es extensivo a ningún familiar y se renueva al momento de reinscribirse al siguiente ciclo escolar y puedes activarlo en línea o de forma presencial solo debes hacer lo siguiente:

En línea

Desde cualquier dispositivo con acceso a internet busca IMSS Digital y sigue las instrucciones correspondientes. Ten a la mano CURP, comprobante de domicilio, número de cuenta, número de seguridad social y correo electrónico personal.

Imprime la hoja frontal de la Cartilla Nacional de Salud al concluir tu trámite y engrápala en tu cartilla.

Presencial

Acude a la clínica del IMSS que te corresponde con la siguiente documentación:

CURP

Comprobante de domicilio

Número de cuenta

Número de seguridad social

Dos fotografías tamaño infantil de frente

Credencial de la UNAM o credencial oficial con fotografía

Cartilla Nacional de Salud, si cuentas con ella

Solicita en el área de control de prestaciones o en el archivo clínico que te activen tu derecho. Debes mencionar que eres estudiante de la UNAM. Al finalizar el trámite sustituirán la primera página de tu cartilla y te asignarán un médico y horario para consultas.

Nuevas estafas en pensiones del IMSS; así puedes identificarlas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.