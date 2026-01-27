Gobierno declara estado de emergencia por epidemia de Influenza en Puerto Rico

A través de un comunicado la gobernadora de Puerto Rico informó que se declaró en estado de emergencia en la isla debido a los contagios de Influenza . Jeniffer González explicó que tras la declaración de la epidemia de Influenza que por parte del Departamento de Salud, ha llamado a activar "medidas excepcionales para la protección de la salud pública".

Ante la declaración de epidemia del virus de la influenza por parte del Departamento de Salud, declaré Estado de Emergencia para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública. pic.twitter.com/25XpaMzM08 — Jenniffer González (@Jenniffer) January 27, 2026

Epidemia de Influenza en Puerto Rico

Entre 2025 y 2026 hay 42,183 casos confirmados hasta la fecha y se han reportado 128 muertes asociadas al virus en Puerto Rico, además 3 mil un personas han requerido atención hospitalaria.

La población más afectada, que representa casi la mitad de los contagios de Influenza (46.4%) corresponde al sector pediátrico en las regiones con mayor incidencia de casos que son Ponce, Caguas y Bayamón. Es por eso que ante la escalada las autoridades encabezadas por la gobernadora Jenniffer González han decretado un estado de emergencia para agilizar la respuesta del sistema de salud y las campañas de vacunación masiva.

Con la intención de combatir la emergencia se ha hecho énfasis urgente en la inmunización, ya que el 96.9% de las personas que fallecieron por el virus no contaban con la vacuna de esta temporada.

Síntomas de Influenza

Ante la epidemia, las autoridades de Puerto Rico han recomendado estar pendientes de los síntomas de Influenza y evitar asistir a lugares públicos o de trabajo y buscar atención médica de inmediata si es que presenta alguno o más de ellos:



Fiebre alta

Dolor muscular

Tos

Congestión

