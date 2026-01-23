SSa confirma caso de viruela símica subclado Ib en México

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de viruela símica mpox subclado Ib en territorio mexicano, te decimos cuáles son los síntomas y cómo identificar esta enfermedad.

Confirman primer caso de viruela símica en México

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, el hallazgo fue identificado en un ciudadano extranjero que se encontraba de visita en Acapulco, Guerrero.

El paciente es un hombre de 50 años de nacionalidad alemana y residente de Berlín y según la información, el sujeto inició su trayecto internacional el 8 de diciembre al viajar de Alemania a Estados Unidos y después ingreso a México.

Los síntomas comenzaron el 12 de diciembre de 2025 y cuatro días más tarde presentó lesiones cutáneas. Se aplicaron las medidas de control necesarias y el paciente se encontraba en Guanajuato y ya no presentaba síntomas.

Síntomas y transmisión de viruela símica

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 2025 se tenía un acumulado de 781 casos de viruela símica. Esta enfermedad conocida como mpox se transmite por contacto con las personas infectadas a través de fluidos corporales o partículas respiratorias emitidas al hablar o respirar cerca.

Los síntomas pueden aparecer entre el día 1 y 21 después de la exposición y destacan:



Fiebre de 38°C

Dolor de cabeza

Agotamiento

Dolores musculares

Inflación de los ganglios linfáticos

Debilidad profunda

Lesiones en la piel en forma de ampollas

Aunque los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades es importante mantenerse atento y acudir a la unidad médica más cercana.

Siguen activos casos de viruela del mono en Chihuahua

