¡Ojo! La melatonina para dormir no es tan inofensiva y podría poner en peligro tu corazón

Hasta ahora, la melatonina ha sido considerada como una solución natural e inofensiva para el insomnio; sin embargo, la ciencia está cambiando de opinión debido a un estudio que hizo una escandalosa revelación: el uso prolongado de este suplemento podría provocar un infarto. Te contamos los detalles.

No dormir incrementa enfermedades crónicas

¿Qué es y para qué sirve la melatonina?

La melatonina es una hormona natural que produce el cuerpo y que cumple un papel clave en la regulación del sueño. Se libera principalmente por la noche y le indica al organismo cuándo es momento de dormir y descansar, por lo que está directamente relacionada con el reloj biológico o ritmo circadiano. Por esta razón, su producción puede verse alterada por el uso excesivo de pantallas, el estrés o los cambios de horario.

En forma de suplemento, la melatonina se utiliza para combatir el insomnio, el jet lag y otros trastornos del sueño, ya que ayuda a conciliar el descanso de manera más rápida. Aunque es de venta libre y muy popular, especialistas advierten que su consumo debe ser responsable, pues no sustituye hábitos saludables y su uso excesivo podría tener efectos secundarios en la salud.

¿Por qué la melatonina afecta al corazón?

De acuerdo con especialistas, debido al uso prolongado de la melatonina, esta se une a los receptores MT₁ y MT₂ localizados no solo en el cerebro, sino también en:

Vasos sanguíneos

Tejido cardíaco

Sistema nervioso autónomo

Esto significa que mientras la melatonina te ayuda a regular el sueño, por otra parte, puede alterar la frecuencia cardíaca y el tono vascular.

Un estudio de 2025 publicado por la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) sostiene que las personas que consumieron melatonina de forma continua durante más de un año presentaron un incremento del 90% en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca a mediano plazo.

Peligros de la melatonina

Uno de los mayores riesgos que señalan los investigadores es que se trata de un suplemento y no de un fármaco por lo que no cuenta con el control sanitario de la FDA o de la COFEPRIS. Algunos de los peligros de la melatonina a la venta que se han detectado son los siguientes:

Discrepancias en la dosis : El contenido real puede ser mucho mayor o menor al indicado en la etiqueta.

: El contenido real puede ser mucho mayor o menor al indicado en la etiqueta. Interacciones medicamentosas: Puede interferir con fármacos para la presión arterial.

Pureza incierta: Presencia de contaminantes o falta de estandarización.

Por esta razón, los investigadores recomiendan consultar siempre a un profesional de la salud antes de comenzar a consumir melatonina.

