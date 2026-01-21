ENTREVISTA: Experto en educación sexual revela edad para comenzar a hablar de ella con tus hijos

Hablar de educación sexual con los niños es una de las tareas más importantes que tienen los padres, ya que muchas veces el trabajo de las escuelas no es suficiente. En esta ocasión, adn Noticias platicó con el médico obstetra y ginecólogo Eduardo Ceh, quien nos contó algunos aspectos fundamentales para comenzar la educación y la planificación sexual.

Y partimos de un punto clave. La gente debe entender que hablar de sexualidad con un niño o adolescente no tiene nada que ver con el inicio de su vida sexual. Es importante que ellos tengan la información y las herramientas necesarias antes de hacerlo.

¿A qué edad debería comenzar la educación sexual?

Aunque no existe una edad específica para hablar de sexualidad con los hijos, hay aspectos fundamentales que sirven como una guía para hacerlo. El doctor Eduardo pone como referencia los cambios corporales, ya que estos ocurren desde edades muy tempranas y despiertan curiosidad en los niños.

Por ejemplo, se puede hablar con los hijos desde los 5 años sobre sus cambios físicos, sus órganos sexuales y aspectos fundamentales como el consentimiento, para que, desde niños, tengan la claridad de que nadie puede tocar sus cuerpos.

Cambios más drásticos como el vello corporal, el crecimiento de los senos y la menstruación suelen ocurrir entre los 9 y los 12 años, por lo que es importante que los niños tengan conocimiento de estos cambios desde antes de que ocurran, para que puedan entender qué sucede con su cuerpo.

Cuando eso pasa, ya es momento de hablar de la prevención y planeación sexual, el uso de métodos anticonceptivos y el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. Considerando que el Programa Nacional de Juventud publicó que siete de cada diez jovenes en México comienzan su vida sexual entre los 15 y los 19 años, hablar de este tema al menos en la secundaria es una obligación.

"A esa edad una persona ya debe tener todas las herramientas informativas para ejercer su sexualidad", asegura el doctor Eduardo Ceh .

"Hablar de sexo no significa que los adolescentes ya hayan comenzado su vida sexual"

El expero señala que, aunque hay grandes avances en la educación sexual en México, todavía hay grandes cambios por hacer, ya que la diferencia en el acceso a dicha información es muy diferente en zonas de ciudad y en zonas de campo. Bajo este contexto, lo ideal es que todos puedan tener derecho a una vida sexual saludable y con acceso al conocimiento comprobado.

Para los padres suele ser complicado hablar de estos temas con sus hijos, sin embargo, lo mejor que pueden hacer es comenzar con las pláticas desde edades tempranas, sin pena y brindando información con fuentes confiables.

Pensando en esto, hay organizaciones que se encargan de brindar acceso a la educación sexual con información completa y sin tabúes, como lo es M de Mujer , una ONG dedicada a promver la información adecuada sobre salud sexual y reproductiva en México y Centroamérica.

